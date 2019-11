Hilario Pino: "'Dónde estabas entonces' es la mejor manera de volver a Telemadrid, aunque nunca me he ido"

Treinta años han pasado ya desde que Telemadrid sintonizara su antena. Tres décadas informando desde Madrid para Madrid, tres décadas intentando ser el altavoz de las preocupaciones y anhelos de los habitantes de la capital. Para celebrarlo, la cadena se embarca en un nuevo proyecto, un programa que suma lo documental con lo nostálgico y la información en un todo en uno. Eso es 'Dónde estabas entonces'. El formato de Newtral para laSexta adapta su versión nacional a lo local con 'Dónde estabas entonces: Madrid', que tiene como rostro bandera a una de las figuras más icónicas del canal: Hilario Pino.

Este repaso por la historia se hará en, que empiezan en 1989. ¿Qué se fraguaba por aquel entonces? Pues miren, un 20 de enero de 1989 nace el Partido Popular y, el 22 de ese mismo mes, ETA anuncia una tregua de dos meses. En junio,por la proximidad de las elecciones al Parlamento europeo -mira tú por donde, ya en los 80 había idas y venidas con estas citas televisivas- y, en agosto, la pública pierde el monopolio de la TV por la: Tele 5, Antena 3 TV y Canal Plus. En octubre, España vive la catástrofe más grave hasta la fecha, el accidente de la central Nuclear de Valdellos (Tarragona) y, un 10 de noviembre, el español Camilo José Cela recibe el Premio Nobel de Literatura. Nuestro país vivía un año intenso, pero más intensas estaban las cosas en el resto del mundo, ya que tendría lugar uno de los acontecimientos más decisivos de la historia del S.XX,

Hilario Pino, en 'Dónde estabas entonces: Madrid'

Si Telemadrid nacía un 2 de octubre de 1989, el Muro desaparecía apenas un mes después, el 9 de noviembre. No obstante, ser unos "bebés" en esto de la televisión no les impidió estar en la noticia. Así que, un recién estrenado Hilario Pino como presentador de 'Telenoticias 2' cogía su maleta y se plantaba nada más y nada menos que delante del Reichstag para trasladar a todos los madrileños y madrileñas qué estaba pasando. Y es que, esa es la respuesta a la primera pregunta que hemos querido hacer a Hilario Pino en su charla con FormulaTV: Hilario Pino, ¿dónde estabas entonces?

-Lo del Muro fue un acontecimiento histórico narrado en directo por una televisión local, pero es que Telemadrid nació con vocación de contar lo que pasaba en Madrid, pero también lo del resto de España y el mundo. No solo era una televisión local, iba mucho más allá, así que, en la primera ocasión que tuvimos, lo llevamos a la práctica. La verdad es que aquello, visto en la distancia, fue una locura. Preparamos el viaje en apenas unas horas, nos fuimos moviendo de forma escalonada porque no había billetes para que todos saliéramos a la vez... La intención era hacer un informativo en la calle y un informativo completo. Ahora esto es más o menos habitual, pero en aquel entonces no lo era. También la tecnología ha cambiado mucho, técnicamente era más difícil. Teníamos todas las papeletas para que aquello no saliera bien y salió. Salió además maravillosamente y creo que los madrileños lo entendieron, lo apreciaron y lo aplaudieron. Fue un arranque, un mes después, pero prácticamente el bautizo de los informativos de Telemadrid.

Unos años plagados de acontecimientos

Hilario Pino recuerda ese momento como "una experiencia maravillosa". "Todos los que estuvimos ahí no lo olvidaremos nunca", detalla. "Y no solo por Telemadrid, también por todo lo que supuso el propio acontecimiento. La caída del Muro hacía presagiar lo que vino después, el desmoronamiento del bloque de la URSS. El fin de una etapa y el fin de un siglo", prosigue el periodista, que no sabía que después de aquello vendría narrar otro de los hechos más importantes del siglo, la Guerra del Golfo, conflicto que vivió el periodista en primera persona y que narró en directo para la cadena. "Conseguí entrar en Bagdad, aunque era prácticamente imposible. Fue gracias al trabajo de mis compañeros de producción. Hasta que nos echaron, pudimos retransmitir unas cuántas crónicas y, al mismo tiempo, en Madrid, se hacía prácticamente la labor de un programa 24 horas, informando permanentemente".

Pino fue uno de los pocos periodistas que aguantó hasta que, finalmente, solo la CNN pudo quedarse a retransmitir el conflicto. El presentador, no obstante, pone el foco en lo que se vivía en Madrid, en la resaca de la guerra que vivía la capital, porque los estragos de una batalla no solo se viven en el campo: "Tenía una connotación especial, España participaba de forma más o menos directa por primera vez en una Guerra desde hacía muchísimo tiempo y eso preocupaba. Había miedo. Yo creo que ahí Telemadrid se volcó y se transformó en un canal de noticias 24 horas. Fue un trabajo inmenso, en especial el que hizo el equipo que se quedó en Madrid", recuerda el periodista. Sus imágenes informando desde la capital de Irak, a la par que el informativo mostraba las manifestaciones que tenían lugar en la capital de España, aún sobrecogen.

Hilario Pino, desde los estudios de Telemadrid

Todo esto y mucho más lo veremos reflejado en el programa, que tiene como entrevista especial la de una refugiada bosnia de la Guerra de Yugoslavia. Ama, su nombre españolizado, fue acogida por una familia de Leganés y, 30 años después, se sienta con el periodista para recordar su historia. "Es una de las entrevistas más entrañables que hemos hecho", avanza el periodista, que recuerda cómo vivió Madrid las secuencias del conflicto más sangriento en suelo Europeo después de la II Guerra Mundial: "En ese momento, aparecieron millones de personas refugiadas. Creo que Leganés acogió 8.000 bosnios de la Guerra de Yugoslavia. Fue un momento de solidaridad y unas ganas de ayudar que, visto desde la distancia y cómo se encontraba España en ese momento y lo que suponía para España, es realmente encomiable. La solidaridad de Leganés y la de miles de madrileños que se volcaron con ese drama... Es emocionante".

Un programa, decenas de historias

El relato de Ama se entremezclará con otras historias, como el cierre de la Base de Torrejón, el derribo de la cárcel de Carabanchel, o la de Cerro Belmonte, el barrio que en los ochenta quiso independizarse de Madrid. Para que luego parezca que los independentismos son cosas del ahora. Y es que, al final la meta del programa es recordar la historia y señalar que hay ciertas cosas de ahora que vienen de muy atrás. Sin embargo, preferimos que sea el propio Hilario Pino el que nos cuente cómo se fraguó el proyecto, cómo llega a sus manos y cómo está viviendo la vuelta a la que fuera su casa durante tantísimos años.

Por qué se decide hacer 'Dónde estabas entonces' en Telemadrid

Newtral fue quien propuso hacer el programa también en Telemadrid y, afortunadamente, Telemadrid acepta el proyecto.

A ti cómo te llega. Además es tu vuelta a Telemadrid

A mí me lo ofrece la productora y me lo ofrece Telemadrid, los dos a la vez. Me preguntaron si me apetecería y, por supuesto, digo que sí. Es un programa maravilloso, y me parece una ocasión perfecta para regresar a Telemadrid, del que, de otra forma, nunca me he ido, porque yo siempre he dicho que siempre seré de Telemadrid. De todas formas, recordar los inicios es la forma perfecta de regresar, sí. Es una mezcla de aniversario, recordatorio, celebración... No se me ocurre una mejor forma, porque ha sido un programa maravilloso de hacer y maravilloso de ver. Lo vas a comprobar.

Por qué hay que ver el programa

Porque es un viaje a la memoria, para recuperar imágenes que han hecho historia. Pero no es solamente un viaje emotivo, nostálgico, también es buena forma de entender por qué pasó lo que pasó, una forma de reflexionar, de aprender y, quizás, de evitar que vuelvan a suceder ciertas cosas. Y porque creo que tiene un valor especial escuchar a los protagonistas. Es un viaje por la memoria, un recordatorio de lo que hemos sido y también una forma de reflexionar sobre lo que éramos y en qué nos hemos convertido. Es un lujo de programa, mi carta a los Reyes Magos que se ha hecho realidad.

Hilario Pino, en su entrevista a Ama

Con programas así, vemos que, al final, Telemadrid es más que una cadena autonómica

Claro, porque nuestra intención y la intención de Fermín Bocos, que era el director de informativos y el verdadero motor de aquel equipo, era no hacer una precisión solamente local. En Madrid solamente se veía La 1, no habían aparecido las privadas, y no podíamos limitarnos solamente lo de Madrid. Queríamos contar lo mismo que TVE. Lo mismo y mucho más. Contado de otra forma, con otro lenguaje, con otro ritmo, con otro fondo y con otra forma. No queríamos limitarnos solamente a contar lo de Madrid. Yo creo que al principio alguien tuvo la mirada de ir mucho más allá, como Fermín. Demostrar que éramos capaces de hacer una televisión mucho más ambiciosa.

Qué opinas ahora de las críticas a las autonómicas desde ciertos sectores

Yo creo que las críticas siempre van a existir, que hay que aceptarlas y hay que asumirlas. Otra cosa es el papel de la televisión pública en general y luego de las autonómicas. Las televisiones autonómicas cumplen un papel que no va a cubrir otro tipo de televisión más generalista y que afecta mucho más al ciudadano y que acerca a los ciudadanos a sus problemas. Es un viaje de vuelta a una interacción constante, de la televisión a los ciudadanos y de los ciudadanos a la televisión. Yo creo que no son prescindibles, porque hay asuntos de interés y de importancia para los ciudadanos de cada comunidad que, desde luego, otro medio de comunicación u otra televisión no cubriría.