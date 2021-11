Carmen Borrego culpa a 'Viva la vida' de haber detonado su guerra con Terelu Campos

El polígrafo de Carmen Borrego en 'Sábado deluxe' hizo que saliera a la luz el verdadero detonante de su mala relación con Terelu Campos. Al parecer, según explicó la hija de María Teresa Campos, todo comenzó por un desencuentro relacionado con 'Viva la vida', el programa en el que ambas trabajaban. Este episodio hizo que la concursante de 'MasterChef Celebrity 6' mandase unos demoledores mensajes a su hermana.

Carmen Borrego y Terelu Campos

Al ser preguntada por el distanciamiento con Terelu, Carmen Borrego se mostró bastante harta del tema: "Voy a contar la verdad de todo", dijo, visiblemente cansada. "Por lo que se desatan los mensajes de mi hermana es por un cebo de 'Viva la vida' que dice que yo he llamado a su hija desquiciada y aprovechada", afirmó la directora de televisión.

"Aprovechada no dije nunca", explicó Borrego, quien negó este ataque hacia su sobrina Alejandra Rubio. De esta manera, quiso defenderse de estas acusaciones culpando a la elección que hace el programa de Emma García de sus apariciones televisivas: "No es lo mismo escucharme a mí esta noche que poner una pregunta suelta", sentenció.

Los incendiarios mensajes de Terelu Campos

Aunque casi todas las preguntas que se le hicieron a Borrego tenían relación con el distanciamiento con su hermana, quizá la más dura fue la que hacía referencia a unos "agresivos mensajes" que Terelu le había mandado. Estos textos enfadaron mucho a la invitada del espacio de La Fábrica de la Tele: "Creo que sobrepasó todos los límites, no tengo nada que ocultar a mi marido y, por mucho que una se caliente, no puede darme donde más me duele", comentó.