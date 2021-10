La guerra entre la familia Campos vuelve a estallar. En esta ocasión, la tensión se debe, principalmente, a la incendiaria entrevista que concedió Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, a una conocida revista, donde cargó duramente contra Bigote Arrocet. Estas declaraciones enfadaron mucho a Terelu Campos y obligaron a Carmen Borrego a contar un secreto familiar que justificaría las palabras de su hermana.

Carmen Borrego y Terelu Campos

"Terelu se refiere a que mi madre pasó por una mala situación económica", comenzó diciendo Borrego en su intervención. "Ella acababa de vender la casa y la pudo ayudar y yo en ese momento no", explicó. De esta manera, la invitada de 'Sábado deluxe' quiso defenderse de los comentarios de los colaboradores que aseguraban que Terelu había expresado que su hermana no estuvo tan pendiente de la veterana periodista: "Ante eso no me puedo callar", comentó.

La directora de programas también quiso intentar descifrar por qué Terelu Campos dijo que había estado "codo con codo" con Gustavo ayudando a María Teresa Campos: "Quizás Gustavo fuera el intermediario", afirmó. Eso sí, quiso dejar claro que debía haber sido el propio chófer el que tendría que haber avisado su hermana: "Cuando a mí me llama, la entrevista ya está hecha. El que se lo tiene que contar a Terelu es Gustavo, ella ya no podía intervenir".

El monumental enfado de Terelu Campos

La reacción de Terelu Campos a la exclusiva de la persona de confianza de su madre ha sido, cuanto menos, tensa. La colaboradora aseguró que se siente "la gran idiota de la familia", ya que desconocía que se iban a producir las declaraciones: "Sabían que si se me hubiera informado de esto, iba a poner en marcha todos los medios para impedirlo", afirmó,

"El silencio era lo mejor para no hablar de nada y proteger a mi madre", dijo la colaboradora de 'Viva la vida', visiblemente enfadada. Para ella, la intervención pública del chófer de la periodista es "abrir un camino que estaba totalmente cerrado con llave y candado". Sin embargo, quiso agradecerle su trabajo durante tantos años: "No pasa un día de mi vida donde yo no le agradezca a Gustavo lo que significa para mi madre".