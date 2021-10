La guerra mediática entre Bigote Arrocet y las Campos tiene un nuevo capítulo. En esta ocasión, fueron Terelu Campos y Alejandra Rubio las que acabaron llorando en directo durante la emisión de 'Viva la vida'. Madre e hija quisieron defender a María Teresa Campos de las incendiarias declaraciones en las que el artista chileno aseguró que le habría dejado 50.000 euros a la periodista durante su relación.

Terelu Campos y Alejandra Rubio en 'Viva la vida'

"Nadie entiende lo que siento y lo que estoy pasando", explicó Terelu Campos, muy emocionada después de ver un vídeo en el que la veterana presentadora, y madre de la colaboradora, tuvo que hacer frente a las incómodas preguntas de los reporteros. "Yo no espero nada de nadie en mi vida profesional", sentenció la concursante de 'MasterChef Celebrity 6' tras ver cómo María Teresa Campos era abordada por la prensa.

La reacción de Rubio, que estaba sentada junto a su madre, no se hizo esperar: "Mi abuela tiene ochenta años, ya está bien, punto", aseguró la nieta de Campos. La joven quiso justificarse sobre el tierno reencuentro que tuvo con Arrocet en el plató de 'Secret Story' y comentó que, si hubiese visto las declaraciones antes de ver a Bigote, ese momento no se hubiera dado: "Es algo que no me esperaba", explicó.

Un abrazo en directo

Al ver a las dos colaboradoras tan afectadas y sorprendidas por las imágenes de la matriarca de la familia, Emma García pidió a Alejandra Rubio que abrazase a su madre, ya que los demás debían mantener las medidas de seguridad por la covid-19. La pequeña de las Campos no dudó en hacerlo y bromeó con ella para quitarle hierro al asunto: "Me llama Minion, para lo que me he quedado", dijo Terelu, riéndose.