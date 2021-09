La segunda gala de 'Secret Story', presentada por Jorge Javier Vázquez, concluía con la llegada a plató de Bigote Arrocet , quien era expulsado de la casa de los secretos en un desajustado duelo de porcentajes contra Miguel Frigenti. La audiencia echaba a la calle al humorista argentino con un fulminante 75,6% de los votos.

Terelu Campos abandona 'Secret Story' para no coincidir con Bigote Arrocet

Antes de la llegada a plató del ex de María Teresa Campos, el presentador del espacio interrumpía el programa para comunicarle a Terelu Campos, entre risas, que "ha caído una tormenta y me han llamado de tu casa que tienes ropa tendida, que te vayas inmediatamente para recogerla". La mayor de las hermanas Campos no dudaba en levantarse y salir corriendo del plató al grito de "¡madre mía!".

De esta manera, y pese a que se anunció el encuentro entre el humorista y la colaboradora al principio de la gala, Terelu y Bigote no coincidían en el plató deshaciendo así el deseo de muchos de ver cómo ambos se veían las caras tras toda la polémica entorno a la separación de este con la veterana del clan Campos.

"Terelu y Carmen visitaban poco a su madre"

Durante su entrevista en plató, Edmundo ha reafirmado su versión de la ruptura con María Teresa Campos y no ha dejado pasar la oportunidad de acusar a las hermanas Campos de no estar lo suficiente con su madre durante el tiempo en el que este estuvo con la presentadora. "Habrán visitado a Teresa unas 11 veces en 6 años", aseguraba el humorista. "La que más estaba era Alejandra", añadía.