La tarde del sábado 17 de febrero, 'Fiesta' abordó la charla emocional de Paz Padilla en un evento en Marbella, donde lanzó unos "comentarios sobre los retoques estéticos de varias famosas, entre ellas Carmen Lomana e Isabel Preysler". Unas palabras que no gustaron nada a la primera, quien cargó contra la gaditana ante las cámaras del programa de Telecinco.

'Fiesta' emite los comentarios de Paz Padilla sobre el físico de Carmen Lomana

, aseguraba haber pensado Padilla, quien se había encontrado a Lomana en un tren antes de su charla como "coach"., añadía la humorista, quien ironizó con el hecho de lo que "cuesta soltar la juventud".

"Estoy rodeada de momias", aseguró la gaditana, tras comparar los labios con "dos frankfurt" y señalar que tenían "la edad entre los 20 y los 70 años". Un fragmento de su charla que emitió el programa a cargo de Emma García, la cual reconoció que "entiendo que Carmen Lomana entre al trapo" antes de dar paso a las declaraciones de la leonesa. "A Paz Padilla se supone que le pagó mucho, además, el ayuntamiento de Benahavís para dar una charla de coach, de autoayuda. Y por lo visto, autoayuda es liquidar a otras mujeres", replicó Lomana.

"Para el humor hay que ser inteligente"

"Me importa tres cominos. ¿Tú ves que me cuelguen las orejas hasta aquí? ¿O que tenga barba? ¡Porque es que no se puede ser más ordinaria!", añadía la celebrity, quien cuestionó especialmente el haber sido señalada por una supuesta "barba". "Es que era una ordinariez digna de ella. Y quién fue hablar...", insistió Lomana. Además, la leonesa señaló que "a estas, ni un minuto": "Ella se escuda en que todo es humor, pero creo que para el humor hay que ser inteligente, y no hacer un humor a base de ridiculizar a otros. Cada uno se gana la vida como puede".