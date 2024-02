'Zorra' suscita las críticas de María Pombo y los elogios de Carmen Lomana y María Patiño

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Desde que el sábado 3 de febrero se decidió en el Benidorm Fest 2024 que Nebulossa y su tema 'Zorra' fueran los representantes de España en el Festival de Eurovisión 2024, algunos famosos del país se han pronunciado explicando qué les parece esta propuesta. Por un lado, están aquellos que critican la candidatura del dúo musical y, por el otro, están aquellos que defienden la canción.

Por el contrario, Carmen Lomana ha salido en defensa de los representantes de España en Eurovisión 2024 en un entrevista que ha tenido en KISS FM: "A mí me gusta, me parece que tiene un ritmo estupendo. Yo no sé porque tanto escandalizarse de una palabra que se emplea muchísimo. (...) A la gente le pica, le duele o qué. (...) Es que hay mucha hipocresía". Por su parte, María Patiño también ha dado la cara por 'Zorra': "No se trata de defender el insulto zorra, se trata de anularlo. ¡Ay!".

"Y, además, que la canción es muy buena y hace bailar a todos. Yo creo que es estupenda. Me extraña que la gente se haya escandalizado en algo que es muy habitual en los hombres y hasta en las mujeres", ha afirmado también Carmen Lomana. Finalmente, ha explicado que 'Zorra' es una palabra con diversas acepciones: "Muy fino no queda que te digan 'oye, qué zorra eres', pero la zorra es un animal que es listo... Yo no creo que la zorra animal, como animal, sea más, iba a decir puta, que los otros animales".