Por Beatriz Prieto |

El martes 5 de noviembre, 'El hormiguero' recibió una vez más a Carmen Machi, con motivo del próximo estreno de la serie 'Celeste' que ella misma protagoniza. No obstante, durante su entrevista con Pablo Motos, la actriz pudo hablar de otro proyecto que, como confirmó ella misma, contará con su participación: la película de 'Aída'.

Pablo Motos y Caren Machi en 'El hormiguero'

, reconfirmó Machi, ante la pregunta de Motos al respecto. El presentador, de hecho, señaló entonces que "se va a hacer, o sea que primero la hacen y luego al año siguiente se estrena", momento en el que. "Eso quiere decir que a ver cuánto tiempo tardan en montarla", dejó caer Machi.

La actriz dejaba claro así que aún queda una larga espera para que el film vea la luz y recordó que "la va a dirigir Paco León, está escribiendo el guion él con un equipo de guionistas". "Y hay que decir que es una idea realmente nuestra", recalcó Machi, consciente de que "todos sabemos que los personajes y la serie pertenecen a la gente que la crea en su momento, en este caso es Mediaset y Mediapro".

????EXCLUSIVA???? Carmen Machi nos confirma que habrá una película de 'Aída' #CarmenMachiEH pic.twitter.com/pXJQHhZaHi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 5, 2024

"Soy yo la que quiero"

No obstante, Machi desveló que "fuimos nosotros y dijimos: '¿Por qué no hacemos un película?'. Y se lo propusimos a ellos". "Eso que la gente lo sepa, que también es guay", subrayó la actriz, sonriente. "Fuisteis los actores los de la idea, que siempre suele ser al revés. Qué bonito", observó Motos. "Me llamaron a mí para decirme: 'Es que están diciendo que se va a hacer la película, pero tú no vas a querer, ¿no?'. Y dije: 'no, pero si soy yo la que quiero'", recalcó Machi.