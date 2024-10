Primera baja: Ana Polvorosa rechaza volver a ser La Lore en 'Aída y vuelta', la secuela de la exitosa serie

Por Héctor Alabadí / Alejandro Burrueco Marín |

'Aída' volverá próximamente a nuestras vidas con una secuela cinematográfica. Tal y como avanzó FormulaTV en exclusiva, Telecinco Cinema y Globomedia (The Mediapro Studio) trabajan junto a Paco León en el salto de la sitcom a la gran pantalla con la película 'Aída y vuelta'. Dirigida y escrita por el propio intérprete de Luisma, junto a Fer Pérez, el rodaje comenzará en el primer trimestre de 2025 y tiene previsto su estreno en salas de cine, antes de aterrizar en Prime Video.

Ana Polvorosa

Aunque está previsto que cuente con prácticamente todo el elenco original de la ficción de Telecinco, lo cierto es que. La principal incógnita es Carmen Machi , que después de dar vida a Aída García en ' Siete vidas ' y 'Aída' podría no querer retomarlo. Pero, el hecho de que León sea el alma del proyecto, podría propiciar un acercamiento.

La otra gran duda era la hija de mediana de la popular asistenta, pero ya podemos despejarla. Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, Ana Polvorosa no volverá a meterse en la piel de La Lore en la película 'Aída y vuelta'. La actriz, que ya abandonó la serie en la octava temporada, ha rechazado la oferta de sumarse a al proyecto que marcó su carrera. Precisamente, esa podría ser la clave de su decisión. Después de años labrándose sólida trayectoria con papeles alejados de este icónico personaje, podría tener miedo a dar un paso en falso.

"Lo que se ha contado es que se va a hacer una película y yo no voy a estar", ha explicado Ana Polvorosa a FormulaTV. La actriz también ha detallado los motivos por los que no estará en la película de Paco León: "No por nada, tengo pleno amor a todo este universo de 'Aída', pero así lo he decidido, porque creo que en el momento en el que estoy así me lo pide mi energía, lo que siento".

La salida de 'Aída' de Ana Polvorosa

La actriz ya se había mostrado dubitativa previamente ante un posible regreso, como mostró en una entrevista para Cadena Ser: "No lo sé, me lleno de dudas respecto a esto". Sin embargo, ya dejó la serie en la octava temporada, antes del final de la serie. "Sentí que había llegado ese punto final con este personaje y esta historia", comentó Polvorosa en 'Animales Humanos'. "Soy bastante tímida y lo pasaba mal", explicó en el podcast al rememorar cada vez que sonaba la mítica canción 'Lore, Lore, Macu, Macu'.

'Aída' supuso un gran impulso para la carrera de Ana Polvorosa, pero después de abandonar la ficción la madrileña ha aparecido en multitud de proyectos cosechando buenos resultados. En 2018 se hizo con el premio de la Unión de Actores en la categoría de Mejor Actriz Secundaria de Televisión por 'Las chicas del cable' y en 2022 obtuvo el Feroz en la categoría de Mejor Actriz Protagonista de una serie por 'La Fortuna'. También ha aparecido en 'Tú también lo harías', 'Amar es para siempre' y está a punto de estrenar 'La última noche en Tremor'.

El reparto de 'Aída y vuelta'

Los que sí volverá a retomar sus inolvidables personajes de 'Aída' serán Eduardo Casanova, Melani Olivares, David Castillo, Canco Rodríguez, Miren Ibarguren, Pepa Rus y, obviamente, Paco León. Junto ellos, previsiblemente, podríamos ver de nuevo en 'Aída y vuelta' a actores como Marisol Ayuso, Mariano Peña o Pepe Viyuela, entre otros. ¿Habrá alguna baja más en la secuela?