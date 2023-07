Por Sergio Navarro |

Carolina y Julio no se han gustado. Eso es una realidad que se ha visto desde que ha arrancado su entrega de 'First Dates', pero mientras él ha intentado ser respetuoso y tener una cita lo más correcta posible, ella no ha disimulado su poco interés haciendo solo caso al móvil y no a la persona que tenía delante.

Carolina y Julio, en 'First Dates'

"El móvil en la mesa... tendría que estar guardado", pensaba Julio y así lo verbalizaba en los totales en privado. Y es que ella cuando dejaba el móvil era para volverlo a coger instantáneamente. "Aquí no se puede llamar por teléfono, ¿no?", decía ella,. En sus caras, se notaba que no le estaba haciendo ninguna gracia esta situación.

Ella se escuda en que es porque le han llamado a ella. Aunque no devuelve la llamada, sí que decide ponerse a hablar (de nuevo) por Whatsapp y la cámara registra lo que está escribiendo: "Nada", "Cero", "A pasar el día", refiriéndose a cómo estaba viviendo la nefasta cita. Pero iba a pasar tarde o temprano: al final, sí que llama por teléfono.

Él se desespera y se marcha

"El menú buenísimo, Carlos Sobera increíble...", empieza a contar Carolina a alguien por teléfono. Harto, él decide levantarse de la mesa y es cuando ella aprovecha para decir todo lo que piensa a la persona con la que esté hablando: "Una mierda, ahora se ha levantado. Una mierda, que vamos, menos mal que está el menú bueno. Increíblemente horrible".