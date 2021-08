Carolina Sobe, nueva inquilina de 'Solos on the beach' junto a Amor Romeira

El pisito de 'Solos on the beach' ya tiene nueva inquilina desde este jueves 19 de agosto: Carolina Sobe. La concursante de 'Gran Hermano 11' ha hecho las maletas para incorporarse al programa de la plataforma Mitele Plus, tras el abandono del extronista Iván Díaz, que tras varias semanas en el reality show dice adiós a esta aventura.

Carolina Sobe y Amor Romeira en 'Solos on the beach'

Pero Amor Romeira no podía quedarse sola y para la tranquilidad de los seguidores del espacio de Mediaset España, Sobe será su nueva compañera. Una pareja de lo más peculiar, que genera curiosidad por ver cómo será la convivencia entre ellas 24 horas al día. ¿Qué tal se llevarán? ¿Tendrán una convivencia tranquila o saltarán las chispas entre ambas?

Tras debutar en la pequeña pantalla como concursante de 'Gran Hermano', donde fue la octava expulsada por la audiencia, también participó en 'Supervivientes' y 'GH Dúo'. La nueva inquilina es conocida por ser colaboradora habituales de los programas de Mediaset España, comentado los realities de la cadena. Se caracteriza por demostrar su carisma y sentido del humor durante sus intervenciones catódicas.

La historia de Carolina Sobe

Carolina Sobe relató su dura infancia en 'GH Dúo'. La exconcursante explicó en la línea de la vida que estuvo en un internado tras la separación de sus padres y fue víctima de bullying por el color de su piel. Tras el nacimiento de su hija, se vio envuelta en una deuda, que coincidió con la muerte de su padre y fue a raíz de este episodio cuando decidió entrar en la casa de Guadalix de la Sierra, donde entabló una relación de amistad con Nagore Robles.

Sin embargo, cuando la vasca salió del concurso 'Acorralados' rompió su amistad con Sobe, al enterarse que había puesto en duda el amor que sentían Nagore Robles y Sofía Cristo, pareja en ese momento. A pesar de protagonizar numerosos cara a cara en las instalaciones de Telecinco, no volvieron a recuperaron su amistad.