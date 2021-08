Amor Romeira, nueva inquilina de 'Solos on the beach' tras la marcha de Fati Vázquez

En cuanto uno de los dos concursantes de 'Solos on the beach' decide irse, el programa de Mitele Plus ya tiene a otro rostro televisivo listo para entrar en su lugar. De esta manera, la marcha de la influencer Fati Vázquez al no congeniar con Iván Díaz ha supuesto la llegada de una colaboradora de televisión que es experta en crear contenido y generar polémicas: Amor Romeira.

Amor Romeira

La que fuera concursante de 'Gran Hermano 9' ha decidido volver a formar parte de un formato muy parecido al que la convirtió en un personaje público, enfrentándose a un sitio cerrado, conviviendo con alguien que no conoce y rodeada de cámaras que los graban 24 horas al día. ¿Cómo resultará la convivencia entre ambos? ¿Forjarán una amistad o se tirarán los trastos a la cabeza?

De momento, no se sabe cómo se llevará Romeira con Iván Díaz, exparticipante de 'Mujeres y hombres y viceversa', lo que sí sabemos es que hay bastantes personas a las que nos gustaría ver compartiendo piso con la explosiva canaria. Entre ellos están Aurah Ruiz, con quien ha hecho las paces recientemente, Jesé Rodríguez, con quien tuvo una noche de amor o Lola Ortiz, una de sus mejores amigas.

¿Sin sus informativos?

Desde hace un tiempo, Amor Romeira publicaba un vídeo en sus redes sociales que titulaba como "Romeira Informativos". En ellos, la exconcursante de 'GH' se dedicaba a resumir los últimos acontecimientos del mundo del corazón e incluso aportaba alguna exclusiva. No obstante, no sabemos si la de Fuerteventura podrá seguir con su particular sección estando dentro del pisito de 'Solos'.