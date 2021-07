'Solos/Solas' se reinventa para el verano y se convierte en 'Solos: On the beach'

El calor extremo también ha llegado al pisito de 'Solos/Solas'. Para adaptarse a esta esperada estación, el reality de Mitele Plus ha decidido darle una vuelta al formato convirtiendo el apartamento en un resort de playa. Con la partida de Inma Campano y Julen de la Guerra tras dar este último positivo en coronavirus (y ella a posteriori), la pareja concursante que estrenará la nueva versión se dará a conocer el 22 de julio de 2021 a las 19:00 de la tarde.

Logo de 'Solos: On the beach'

De esta manera, la llegada de los dos nuevos participantes de 'Solos: On the beach' tendrá una acogida muy especial y divertida: habrá una actuación de los artistas Luitingo y Riky Rivera, intérpretes y compositores de la banda sonora original de la película "Operación Camarón". A partir de entonces, las dos personas que convivan en el característico resort empezarán sus vacaciones en Mitele Plus.

Durante su estancia allí, los participantes del reality podrán vivir experiencias únicas gracias a las propuestas que normalmente ofrece el equipo de 'Solos/Solas', como, por ejemplo, los talleres de baile, las actividades relacionadas con gastronomía e incluso los retos que deberán superar para generar contenido dedicado a los usuarios de la plataforma de pago de Mediaset.

La última experiencia

Inma Campano y Julen de la Guerra han sido los últimos habitantes del pisito del formato antes de esta versión veraniega. Los jóvenes, que estaban protagonizando escenas muy divertidas y llenas de complicidad, tuvieron que abandonar el apartamento debido a que ambos dieron positivo en covid-19, a pesar de que no podían salir del lugar donde se desarrollaba 'Solos/Solas'.