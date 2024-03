Por Daniel Parra |

El pasado miércoles 6 de marzo, Bárbara Rey formalizó el acuerdo alcanzado con la Fiscalía por el que se declaró culpable de un delito de alzamiento de bienes y aceptó una pena de prisión de casi dos años para evitar entrar en la cárcel. Además de la vedette, sus hijos, Ángel Cristo Jr. y Sofía Cristo, su hermana y otras tres personas se vieron envueltas en diversas operaciones para que Rey no pagara los 143.902 euros que le exigía Hacienda. Tras conocer la sentencia, la actriz se ha puesto en contacto con su hijo, que actualmente se encuentra en pleno 'Supervivientes'.

Ana Illas en '¡De viernes!'

, y en su programa del 8 de marzo desveló su contenido., comienza la misiva. Rey explica que durante el juicio, siempre quiso aclarar que. "Siento que esta situación se haya prolongado tanto tiempo y que ahora podemos todos dar por finalizada", continúa.

Además, la artista desvela que asumirá la multa que Ángel Cristo Jr. aceptó: "Aunque no puedo remediar todo lo pasado, al menos sí evitarte dicho perjuicio económico". "Te agradezco muy sinceramente tu ayuda y paciencia durante todo este tiempo", concluye la carta. En los últimos meses, las disputas entre Rey y su hijo se han acrecentado después de que el empresario concediera varias entrevistas a '¡De viernes!' en las que cargó duramente contra su madre. La vedette llegó a afirmar que su hijo había muerto para ella, según informó 'Fiesta'. Sin embargo, Rey puede haber cambiado de postura, ya que también ha defendido a su hijo en 'Supervivientes' a través de 'TardeAR': "A Ángel, en 'Supervivientes', se le debe juzgar como superviviente".

"No puedo con la gente falsa"

Después de que '¡De viernes!' desvelara las palabras de Bárbara Rey hacia su hijo, Ana Illas, pareja de Ángel Cristo Jr., que se encontraba en el plató, mostró su indignación hacia su suegra: "Yo no puedo con la gente falsa, no puedo". Illas afirmó que Cristo intentó declararse culpable después de que el abogado de su madre contactara con él para informarle del juicio y de las intenciones de Rey. "Yo conocí a una persona, y a esta señora, vuelvo a decirlo, la desconozco totalmente. Ya me lo había advertido Ángel", añadió Illas, que aseguró que tienen pruebas de las acusaciones de Cristo a su madre.