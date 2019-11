Cayetana Álvarez de Toledo se reafirma en sus polémicas declaraciones sobre el consentimiento sexual

El cambio climático, las políticas sociales y la igualdad tuvieron un bloque propio en el 'Debate a siete de RTVE' del día 1 de noviembre. También tuvo su hueco la importancia del feminismo y una ley clara sobre el consentimiento sexual, un punto bastante polémico después de que Cayetana Álvarez de Toledo realizara unas polémicas declaraciones sobre esto en el anterior debate a seis organizado por la pública.

Cayetana Álvarez de Toledo durante una de sus intervenciones en el 'Debate a siete'

"Seguiré diciendo que no todo lo que no sea un sí necesariamente es un no", dijo nada más comenzar, reafirmando aquello de "¿Van diciendo sí hasta el final?". La política, además, utilizó a las más de 50 mujeres asesinadas por sus maridos bajo el arma de la violencia machista para atacar a las políticas contra esta lacra del PSOE, a los que acusó de hacer "absolutamente nada". "Tu manera de entender el feminismo es lo que más daño hace a esas mujeres", contestaba Adriana Lastra.

Durante su turno, Irene Montero pidió a la política que rectificara sus palabras, ya que la de Unidas Podemos defiende el lema "solo sí es sí", una afirmación muy necesaria para considerar como agresión sexual casos catalogados como "abuso", como ha sido la reciente sentencia de la Manada de Manresa y que ha reavivado la misma polémica que trajo la agresión de los San Fermines.

La oposición de la mayoría

Montero no fue la única política que trató que solo decir sí fuera sinónimo de consentir, sino que Gabriel Rufián también inició su turno mostrando su rechazo ante las declaraciones de la popular. En su intervención, Aitor Esteban (PNV) se lamentaba de que, al no tener Gobierno, no se hubiera llevado a cabo una reforma penal en los casos de violación, diciendo: "Solo sí es sí y sí teníamos que haber hecho esa reforma".