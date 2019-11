Aitor Esteban (PNV) niega el saludo a Iván Espinosa de los Monteros (VOX) tras el 'Debate a siete'

El 'Debate a siete' que tuvo lugar la noche del 1 de noviembre en Televisión Española fue testigo de propuestas y, sobre todo, tensas discusiones entre los diferentes frentes ideológicos. Sin duda, uno de los más comentados de la noche fue la negativa de Aitor Esteban, representante del PNV, a estrechar la mano de Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de VOX.

Aitor Esteban e Iván Espinosa de los Monteros en el 'Debate a siete'

En el primer debate de la campaña electoral de cara al 10N se trataron cuatro bloques, que abarcaban desde la situación catalana y cuestiones territoriales hasta políticas sociales. Sin embargo, la confrontación entre Esteban y Espinosa de los Monteros giró en torno a dos temas: la relación de VOX con el franquismo y la figura de Sabino Arana, padre del nacionalismo vasco.

Durante el debate, Aitor Esteban dijo que VOX era un "partido franquista y de fascistas", a lo que el representante de ultraderecha respondió insinuando que el PNV era un partido "racista" como su fundador, Sabino Arana. Espinosa de los Monteros no se quedó ahí y comenzó a citar frases de Arana para luego sentenciar que el fundador del PNV era "fascista, xenófobo y homófobo". Esto provocó que Aitor Esteban terminara por negarle el saludo al político madrileño al término del debate. "No es una cuestión de educación, sino de principios y dignidad. Las vascas y los vascos no damos la mano a franquistas", confirmaron más tarde desde la cuenta de Twitter del partido.

En efecto, @AITOR_ESTEBAN ha negado el saludo a un tipo que 5 minutos antes le había llamado, a él y a las mujeres y hombres de @eajpnv, "racistas y xenófobos". No es una cuestión de educación, sino de principios y dignidad. Las vascas y los vascos no damos la mano a franquistas. pic.twitter.com/zxS5xqTonV — EAJ-PNV (@eajpnv) 2 de noviembre de 2019

Carrera contrarreloj hacia las urnas

Tras la celebración del primer debate, que sirve como pistoletazo de salida a una campaña electoral corta pero sin duda intensa, quedan otras citas televisadas antes del día domingo 10. La más importante es la del lunes 4, con el debate electoral de los principales candidatos a la Moncloa. Un encuentro que será moderado por Ana Blanco y Vicente Vallés. Por primera vez serán cinco los candidatos, ya que contará con la presencia de Santiago Abascal, de VOX, gracias a los escaños que el partido de extrema derecha consiguió en los comicios de abril.