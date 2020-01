CBS prepara 'Clarice', una secuela de "El silencio de los corderos"

A falta de la soñada cuarta temporada de 'Hannibal', CBS nos ofrecerá una nueva visión al universo creado por Thomas Harris. La cadena ha aprovechado la gira de prensa de invierno de la TCA para anunciar que prepara un spin-off de "El silencio de los corderos" que se titulará 'Clarice'.

Jodie Foster como Clarice Starling en "El silencio de los corderos" de Jonathan Demme

El drama, que técnicamente aún necesita un encargo formal tras la producción del su piloto, proviene de Alex Kurtzman, actual responsable de la franquicia de 'Star Trek' en CBS All Access que, casualmente, fue arrancada por Brian Fuller, creador de 'Hannibal'. El propio Kurtzman se encargará de escribir el guión junto a Jenny Lumet, co-productora de 'Star Trek: Discovery'.

'Clarice', que estará situada en 1993, un año después de los eventos de "El silencio de los corderos", se centrará, como indica el título, en Clarice Starling y profundizará en la historia personal no contada de la agente del FBI que popularizó Jodie Foster en los noventa mientras regresa al trabajo de campo para perseguir asesinos en serie y depredadores sexuales.

"Después de más de veinte años de silencio, tenemos el privilegio de dar voz a una de las heroínas más perdurables de Estados Unidos: Clarice Starling", afirman Kurtzman y Lumet en un comunicado conjunto. "La valentía y la complejidad de Clarice siempre han iluminado el camino, incluso cuando su historia personal permaneció en la oscuridad. Pero la suya es la historia que necesitamos hoy: su lucha, su resistencia, su victoria. Su tiempo es ahora y siempre."

Un personaje muy popular y atractivo

No es la primera vez que se intenta explotar televisivamente el personaje de Clarice Starling. En 2012, Lifetime puso en desarrollo una serie centrada en el personaje que iba a mostrarnos sus primeros pasos tras la Academia del FBI, aunque el proyecto finalmente no prosperó. Por otro lado, si 'Hannibal' de NBC hubiese continuado más allá de la tercera temporada, estaba previsto que Starling hiciese acto de presencia, pero no parece que vayamos a poder comprobarlo nunca.