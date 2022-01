CBS renueva 'Ghosts', 'Bob Hearts Abishola' y 'The Neighborhood'

CBS no quiere perder el sentido del humor. La cadena estadounidense, que mantiene viva su apuesta por la ficción pese al auge del mercado del streaming, ha optado por dar luz verde a nuevas entregas de algunas de sus comedias más poderosas: 'The Neighborhood', 'Bob Hearts Abishola' y la debutante 'Ghosts'. Las tres ficciones se suman a 'El joven Sheldon', que fue renovada por otras tres temporadas en marzo de 2021.

Utkarsh Ambudkar y Rose McIver en 'Ghosts'

Así pues, CBS mantendrá su inquebrantable pareja de los lunes, compuesta por 'The Neighborhood' y 'Bob Hearts Abishola'. La primera alcanzará así su quinta temporada, mientras que la segunda desarrollará una cuarta tanda. Ambos encargos fructificarán en el curso 2022-23, al igual que sucederá con la segunda temporada de 'Ghosts', que se ha convertido en la serie revelación de la network.

Con su extraño tono y su rechazo al rodaje multicámara, este remake de la comedia homónima de BBC desafiaba lo que cabe esperar de una sitcom generalista en Estados Unidos. Aun así, 'Ghosts' ha conseguido convencer al público y, como señala Deadline, se ha consolidado como el mejor estreno de una comedia en la presente temporada. Además, no solo se trata de un activo en abierto, ya que la apuesta ambientada en una casa plagada de fantasmas es también la comedia más vista en Paramount+.

El top cómico

La decisión de renovar estas tres series no ha sido un quebradero de cabeza para los ejecutivos de CBS. En estos momentos, 'Ghosts', 'The Neighborhood' y 'Bob Hearts Abishola' completan -en ese orden- el top de sitcoms más vistas en Estados Unidos, siempre por debajo de 'El joven Sheldon'. Por su parte, las otras compañeras de cadena, 'United States of Al' y 'B Positive', tendrán que esperar más para conocer su destino.