Luis Cepeda es uno de los rostros más reconocibles para el fandom de 'Operación Triunfo' y para los seguidores de la música pop en España. No obstante, muchos otros también le conocen por las polémicas en las que se ve envuelto por mostrar sus opiniones en Twitter, algo que le ha terminado pasando factura y, a raíz de ello, ha tomado una drástica decisión: abandonar la red social.

Luis Cepeda

El germen de esta controversia es un tuit en el que hablaba del feminismo, haciendo una apreciación sobre la crisis de Afganistán: "Si queréis hablar de feminismo, hablad de lo que está pasando en Kabul, mencionad a las Naciones Unidas y reivindicad eso, no de quién suda más o menos encima de un escenario. Eso es cosa del estilo musical que lleves. No caigáis en el discurso fácil", comentó el pasado 16 de agosto durante la tarde.

Pese a que borró el tuit al tiempo de haberlo escrito, las capturas comenzaron a viralizarse por todas las redes, llegando a convertirse en trending topic. Dos días después, Cepeda comunicó a través de su perfil de Instagram que abandonaba Twitter: "No considero que sea una red social sana ni para mi salud mental ni para la de nadie. Allí están los mayores extremos", aseveró. Justo antes, aclaró que la cuenta no se cerraría, sino que sería otra persona quien la llevase.

Pide perdón por sus palabras

Ante la repentina decisión, el exconcursante de 'OT 2017' pidió comprensión: "Espero que lo entendáis y que no me critiquéis también por ello". Asimismo, las disculpas se abrían paso mientras se sucedían las historias de su perfil: "Lo siento muchísimo por el comentario que hice ayer sobre lo de comparar cosas con lo de Kabul. Evidentemente, se me fue la perola mucho y, a todo el mundo que se haya sentido ofendido, le pido mil disculpas porque tiene toda la razón del mundo", sentenció.