Cepeda y Famous atacan a VOX por su "racismo encubierto": "Panda de xenófobos"

Agria polémica en redes sociales a cuenta del posicionamiento de VOX a favor de Donald Trump ante las protestas contra el racismo que se reproducen en todo Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Un caso que la Unión Europea ya ha calificado "abuso de poder" por parte del agente Derek Chauvin, que presionó con su rodilla el cuello de Floyd durante casi nueve minutos. Minutos después, fallecía en el hospital.

Famous y Cepeda

En España, la reacción del partido que dirige Santiago Abascal no ha tardado en ser criticada. Famous, ganador 'Operación Triunfo 2018', atacó a VOX tras un tuit en el que la formación apoyaba a Trump y tildaba a los manifestantes de "terroristas callejeros amparados por millonarios progres". El cantante no podía esconder su indignación: "Qué asco me dais... No se puede ser más gilipollas en esta puta vida, tío", lanzaba a través de Twitter.

Que asco me dais... No se puede ser mas gilipollas en esta puta vida tio???????????? #SpainDoesNotSupportTrump https://t.co/BIjWVuQRcG — Famous (@FamousOberogo) June 2, 2020

Cepeda y la renta mínima vital

Cepeda también criticó duramente al partido de ultraderecha, aunque por una causa diferente. El exconcursante de 'OT 2018' respondió al bulo de Santiago Abascal que hablaba de "fomentar la invasión" de inmigrantes en España con la aprobación de la renta mínima vital. "La pueden cobrar todas las personas que lleven un año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir".

La renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir. https://t.co/NH2eons3FN — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 2, 2020

El cantante gallego fue más allá y explicó los detalles: "Os paso un simulador para ver si podéis percibir dicha ayuda, ya me diréis si un inmigrante recién salido de una patera la puede obtener. Fomentar el odio hacia personas desfavorecidas debería ser ilegal en este país", reafirmó convencido, ante lo que la cuenta del partido respondió: "Solo los pijoprogres como tú piensan que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España".

Solo los pijoprogres como tú piensan que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España.



La gente que viene en patera son víctimas de vuestras mentiras y de vuestro falaz discurso multicultural. https://t.co/0LyVxDNLbS — vox_es (@vox_es) June 3, 2020

Cepeda aseguró que la inmigración "genera más ingreso que gasto público", tildó a la formación de extrema derecha de "panda de xenófobos" y dejó claro, una vez más, que gobierno "no la dará a personas en situación ilegal". "Vuestro pensamiento fascista me da un miedo que me transporta casi a 1944. Iros a cagar", zanjó muy molesto en redes sociales, recibiendo el apoyo de amigos y compañeros.