A pesar de que Cepeda es un artista al que no le gusta hablar de cuestiones más personales con la prensa y centrarse en su música, esta vez se ha abierto en una entrevista con El País. Además de adelantar un poco sobre sus próximos trabajos y hablar de los pasados, también ha analizado su paso por 'Operación Triunfo', e incluso ha comentado la relación actual con los que fueron sus compañeros en el programa.

Cepeda actuando como invitado en la Gala 10 de 'OT 2018'

Pero toda la atención ha recaído en sus declaraciones sobre política, que están siendo muy comentadas en redes. La entrevistadora le recordó su enfrentamiento con Vox por Twitter, a lo que él contestó: "Lo que me sentó mal realmente es que un partido político, el cuarto partido político más votado en España, se centre en insultar a una persona por redes sociales. Me molestó más eso que el hecho de que me insulten. A mí eso me da igual".

Sobre su inclinación política, el cantante lo dejó muy claro: "ni soy de derechas ni de izquierdas". "Me da igual de derechas que de izquierdas. A mí me conviene ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología. No hay partido que sea así. Es lo que todo el mundo querríamos", explica Cepeda. Aun así, ha señalado que está en contra de las políticas de Vox, que tacha de ser "del siglo pasado". Estas declaraciones han despertado diversas opiniones en Twitter, la mayoría, en contra del cantante.

Cepeda dijo "Soy blanco cis hetero y vivo bastante bien de mis privis ahora que tengo algo de pasta" https://t.co/sBGtttIUyU — Ñzinga Mbande Reina de Ñdongo y Matamba (@Machocolatera) August 12, 2021

Cuando uno dice que no es de derechas ni de izquierdas es que es de derechas. — Poli San Juan ???? (@Vepoli) August 12, 2021

Ha llegado a una buena conclusión. Al decir que le conviene la derecha por la economía, se refiere, a que la izquierda, cada vez que está, hunde el país... en eso no va muy descaminado. PD: las ideologías no existen... eso es un invento para los incautos . — A. P. L. (@alperlaz51) August 12, 2021

Cariño es la derecha la que fríe a impuestos a la clase media como tú, mientras que los ricos de verdad no pagan casi nada. Si la izquierda verdadera gobernase, a ti te iría mucho mejor. Estás muy confundido y mal informado... y patinando muchísimo ???????????? — ???????? (@marimisterios) August 12, 2021

Un país polarizado siempre. O eres del Madrid o del Barsa, o derecha o izquierda. Existen los grises. Y lo mismo hay gente que no creemos en la política ni en partidos políticos y tener conciencia de clases, ser personas tolerantes y demás. La política solo enfrenta. — T?i?n?i?n? E?l? D?i?a?n??u? (@TinvsPilvs) August 12, 2021

"Me conviene ser de derechas por economía" aka "los pobres me importan lo que se dice poco ahora que yo tengo cierto dinero y por lo tanto la ideología de la que presumo se me queda corta" ???? https://t.co/PxG1FPWqd7 — ???????????????????????? ????? ???????????????????????????????? ???????????????? (@andreatome_) August 12, 2021

Que eres de derechas, lo pillamos. https://t.co/wXJZDuRwKa — Doctor Jekyll (@bicicletagris) August 12, 2021

pov: eres un tío cis, hetero, blanco y con pasta https://t.co/Kt5TEogI9v — maría; (@soulfrommars_) August 12, 2021

Después de 'OT'

Cepeda ha hablado de cómo es su relación con algunos de sus excompañeros dentro del programa. El cantante aseguró que "todos son amigos", poniendo especial énfasis en Roi Méndez, con el que guarda una gran amistad, pero se negó a contestar preguntas sobre su relación actual con Aitana, después de que tuvieran un noviazgo al salir del programa, que, aparentemente, no terminó demasiado bien.