Cepeda reconoce en 'La resistencia' que si fuera calvo "iría a Turquía": "He visto el meme y no me gusto"

Cepeda, que está pasando el confinamiento solo, encontró un rato de compañía al conectar por videollamada con David Broncano al ser el invitado de 'La resistencia'. El cantante comenzó mostrando unas pautas anotadas para que no se le olvidara nada: "Guía para Broncano. Recuerdos de Roberto Leal. Preguntar por lo de follar. No llorar si me llaman calvo. Reírme".

El presentador se quedó impresionado y dijo que le gustaba más esa escaleta que la suya, por lo que seguiría la del invitado. Por ello, Broncano respondió a los recuerdos del presentador de 'OT', por el que siente "odio y amor, porque me quitó un premio y además, me hubiera gustado compaginar esto con 'Pasapalabra'", haciendo alusión al nuevo programa de Leal.

Sobre "Cepeda calvo"

Broncano quiso hablar con el cantante de por qué le llaman calvo, a lo que este respondió: "Es una forma que tienen los haters de insultar por redes sin llegar a insultar, si llamas calvo a alguien no es tan malo, pero cuando viene en masa es un poco raro". El presentador comenzó a reír y expresó: "Molaría que del estrés que te produce que te insulten llamándote calvo empieces a perder pelo y te quedes calvo de verdad".

Además, Cepeda lamentaba que la gente use el término "calvo" como un insulto o "algo negativo cuando hay calvos muy guapos". ¿Y si se quedara calvo de verdad? Cepeda lo tiene claro: "Yo me pondría pelo, lo haría porque he visto el meme de mi cara sin pelo y no me gusto. No tengo cara de ser calvo. Entonces, en caso de que me quedara sí que iría a Turquía".