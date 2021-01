Cesc Escolà, profesor de fitness en 'OT 2020', sale del "armario": "Por mala suerte, soy hetero"

Cesc Escolà saltó a la fama por ser el profesor de fitness de la Academia de 'OT 2020'. Durante el programa, muchos usuarios de las redes sociales quedaron prendados de su entusiasmo, de su carisma y de su belleza. El monitor se limitó a contagiar su pasión por el deporte a sus alumnos, una actitud que también replica en las redes sociales, donde promociona sus libros y sus programa dedicados a ponerse en forma.

Cesc Escolà explica que es hetero en 'La Nova Normalitat'

En una visita a 'La Nova Normalitat', el programa que se emite en la noche de los viernes en Teve.cat, el deportista ha hablado sobre su vida privada y, en concreto, sobre su sexualidad. El presentador, Miquel Valls, ha contado que Laura Fa, una de las colaboradoras del programa, comentó que el catalán le parecía "muy guapo" pero que seguro "que era gay".

El presentador aclaró que el invitado no era homosexual y Escolà confirmó que era hetero: "La gente piensa que soy gay porque me gusta bailar y el color rosa". Además, el profesor de fitness ha dicho que "ojalá fuera bisexual y que le gustase todo", pero que no es así, que "por mala suerte, es hetero". Con esta entrevista se resuelve la incógnita sobre la sexualidad de uno de los profesores más populares de 'OT 2020'.

Carlos Right debuta como colaborador

El otro protagonista del programa ha sido una persona que ha pasado por la Academia de 'OT', pero un año antes, en la edición de 2018: Carlos Right. El cantante se ha sumado como colaborador a 'La Nova Normalitat', para participar en las entrevistas a personajes famosos, poner banda sonora al espacio y liderar una sección dedicada a TikTok, red social a la que es muy activo. En su debut ha deleitado al influencer Miquel Montoro con una canción hecha a base de sus frases más populares. En las redes sociales han aplaudido esta nueva faceta del cantante.