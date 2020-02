Samantha, tras ver sus caras durante la visita de Carlos Right a 'OT 2020': "Normal que estuviera cohibido"

La noche del domingo 16 de febrero, 'OT 2020' alcanzó su Gala 5, en la que el programa emitió un resumen de la visita de Carlos Right a la Academia. Un momento muy esperado por Samantha, quien se mostró muy nerviosa y entusiasmada durante el encuentro, hasta el punto de ser incapaz de evitar que esas emociones se reflejaran en su rostro, algo que la concursante con sus compañeros pudo ver en persona durante la gala.

Roberto Leal y Samantha, al hablar de Carlos Right en la Gala 5 de 'OT 2020'

"Por fin hemos unido dos almas gemelas", bromeó Roberto Leal antes de dar paso al vídeo resumen del encuentro, tras el cual pudo charlar con la protagonista. "¿Con qué sensación te has quedado?", quiso saber el presentador, despertando un suspiro y una tímida risa por parte de Samantha. "Es que lo veo y es peor de lo que me esperaba", confesó la concursante.

"Sí que era para tanto. Normal que el chaval estuviera cohibido, porque mis caras...", opinó la concursante, tras ver las expresiones que había mostrado durante el encuentro con su ídolo. "¿Te acuerdas algo de lo que dijo?", preguntó entonces Leal, que recibió un rotundo "no" como respuesta. "Te lo juro. Le estaba mirando y de repente pensaba: 'ay, no sé de qué está hablando'", confesó Samantha.

"Que se lo piense Carlos"

"¿Te imaginas que...?", planteó Roberto Leal, antes de ser inmediatamente interrumpido por Samantha, con un entusiasta "me lo imagino", que despertó las carcajadas del presentador. "Imagina que de los privilegios, te toca favorita y actuar con un artista invitado y es él", declaró Leal, tras lo cual Samantha bromeó con la posibilidad de interpretar "Escondidos" con Right. "No lo sé, lo tendría que pensar mucho", reconoció la concursante. "Piénsalo. A ver si hay suerte algún día. O que se lo piense Carlos, si lo está viendo", animó Roberto. "Que se lo piense Carlos. Y lo de la canción, también", concluyó Samantha, bromista.