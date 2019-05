Chabelita Pantoja desmiente a Kiko Rivera al afirmar que "no hubo sexo en Cantora" y Omar Montes da su versión

Durante la edición de 'Supervivientes 2019', Chabelita Pantoja y Kiko Rivera han dejado más que claro que su relación no pasa por su mejor momento. De hecho, han protagonizado varios desencuentros en el plató del programa. En uno de ellos, Aneth, una de las mejores amigas de Isa Pantoja y exconcursante de dicho reality, fue el principal desencadenante. Y es que en cuanto fue expulsada, Kiko Rivera se encargó de cantarle las cuarenta y de exponerle todos los motivos por los que la quería lejos de su familia.

Kiko Rivera y Chabelita Pantoja

Uno de esos motivos está relacionado con una supuesta y bochornosa pillada por parte de Kiko Rivera a varias amigas de Isa Pantoja en Cantora. "Tus amigas practicaron sexo en el salón de mi casa cuando todo el mundo estaba durmiendo. Y yo me desperté y lo vi. Y eso es una falta de respeto", confesaba el hijo de Isabel Pantoja, muy indignado con toda aquella situación.

Chabelita Pantoja ha querido desmentir dicha afirmación realizada por su hermano en 'Supervivientes'. "No hubo sexo en Cantora, y menos en un sofá. Dos personas se liaron y mi madre supo de ello. Éramos gente joven divirtiéndose, nada más", explicaba Isa Pantoja en 'Sábado deluxe', tras entrar en directo por teléfono. "Sé que mi hermano le ha contado a mucha gente esta información, pero en 'GH Dúo' no mencionó nada al respecto", añadía también su hermana.

La versión de Omar Montes

Tal y como contó Isa Pantoja, esta historia la ha conocido mucha gente, y Omar Montes es uno de ellos. "A Marta la tuvieron que echar de Cantora porque la pillaron comiéndose el coño con otra chica. La echaron a patadas, ¡qué pena!", explicaba el cantante en una nota de voz grabada antes de entrar en 'Supervivientes' y emitida en 'Sábado deluxe'. "Quien la echó no fue Isa. A Isa le da igual. Isa no respeta su casa. Isa no respeta nada", aseguraba también la expareja de Chabelita.