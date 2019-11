Chandler Riggs, Carl en 'The Walking Dead', hospitalizado tras caer de un caballo

La resolución del arco de Carl Grimes ha sido una de las grandes divergencias entre los cómics de 'The Walking Dead' y su adaptación televisiva. A pesar de la repentina marcha del hijo de Rick de la serie de AMC en la octava temporada, el actor que le interpretó durante casi una década, Chandler Riggs, no ha dejado de apoyar a sus compañeros y atender a los fans. Por eso, cuando ha sufrido un accidente que le ha llevado a ser hospitalizado, su madre no ha tardado en pedir calor humano a la comunidad de la popular ficción postapocalíptica.

Chandler Riggs en 'The Walking Dead'

Como ha comunicado Gina-Ann Riggs, madre del actor, a través de su cuenta de Instagram, Chandler ha requerido atención sanitaria después de caer de su caballo. "Se va a poner bien y estoy aquí con él. Cayó de su caballo ayer por la tarde. Menos mal que llevaba el casco puesto. Tiene una conmoción bastante mala y tiene muchos dolores, pero no se ha roto ningún hueso."

Con ese breve parte médico y el gesto tranquilizador del propio joven podemos esperar una pronta recuperación. De hecho, Riggs no ha tardado en acudir a su cuenta de Twitter, pero no para actualizar su actual estado de salud, sino para comunicar que ha reservado el Cybertruck de Tesla. En ese momento se ha debido mantener entretenido leyendo respuestas sobre el gasto que ha supuesto la reserva, porque poco después ha pedido a sus seguidores que se tranquilicen, ya que el depósito inicial es de 100 dólares.

Ligado a la pequeña pantalla

Tras su dilatado paso por 'The Walking Dead', Riggs dio el salto en febrero de 2019 a la dramedia de ABC 'A Million Little Things', en la que sigue participando con un rol recurrente en su segunda temporada. Al mismo tiempo, no se separa de la franquicia que le vio crecer como actor, ya que, como informa ComicBook, pudimos verle en la última entrega de 'Talking Dead' comentando lo sucedido con Siddiq en el capítulo 10x07: "Carl estaría muy orgulloso del legado que dejó a Siddiq."