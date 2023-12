Charlie Sheen, arrepentido de sus errores que llevaron al fin a 'Dos hombres y medio'

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras más de ocho años de la emisión del último capítulo de 'Dos hombres y medio', muchos son los seguidores de la ficción que continúan teniendo muy presente la serie. Uno de los personajes esenciales de la serie fue Charlie Harper, el cual estuvo interpretado por Charlie Sheen. Sin embargo, este no pudo estar en todas las temporadas del proyecto por culpa de sus problemas con el alcohol, los cuales le llevaron a tener enfrentamientos con Chuck Lorre.

Jon Cryer y Charlie Sheen en 'Dos hombres y medio'

Charlie Sheen ha concedido una entrevista a Deadline en la que ha hablado de su final en 'Dos hombres y medio': ". No es justo para Chuck. No es justo para el programa. (...) Había mucha mierda en mi vida personal que me distraía un poco".

Además, el intérprete que dio vida a Charlie Harper en la ficción cree que la serie podría haber continuado si no hubiesen sido por los errores que cometió en el pasado: "Si yo no hubiera jodido todo, podríamos haberlo hecho todo el tiempo que quisiéramos. Por otro lado, ha revelado que cuando estaban acabando el rodaje de la séptima temporada le llamaron para su renovación y, aunque no quería firmarla, lo acabó haciendo: "Todo fue horrible".

Posible reencuentro

Por su parte, Jon Cryer, Alan Jerome Harper en la ficción, concedió una entrevista a TVLine en la que comentó que lleva más de siete años sin hablarse con el que fuera su hermano en la serie. Asimismo, en sus declaraciones, el intérprete no cierra la puerta a una posible vuelta de 'Dos hombre y medio' o a un reencuentro con sus compañeros de la serie.