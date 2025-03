Por Fernando S. Palenzuela |

Televisión Española ya ha hecho oficial que el universo de 'Ni que fuéramos Shhh' se muda a Prado del Rey. Después de su adiós definitivo en Ten en la tarde del 27 de marzo, Chelo García-Cortés habló de este salto y de las críticas que ha levantado este fichaje por la cadena pública, además de otros aspectos relacionados con 'Sálvame'.

"Ya hay críticas, están diciendo que 'el sueldo público para estos'. Los directivos de TVE creen en nosotros, dennos la oportunidad", pedía la colaboradora en una entrevista para Cadena SER. "¿Por qué no vamos a divertirnos a través de La 1? Pues bueno, lógicamente los sueldos se ajustan porque es una televisión pública". Además, confirmaba que ganarán menos dinero que en Telecinco, pero que es algo que no les importa, pues en Canal Quickie "han trabajado por muy poco dinero": "Hemos ganado lo que nos podían pagar".

Chelo García-Cortés en 'Ni que fuéramos Shhh'

La de Ourense aseguraba que no tiene ni idea de qué van a hablar, pero que no le han puesto "ninguna condición" sobre los temas a tratar: "Si alguien apuesta por nosotros, saben qué vamos a hacer". Esto no quita a que acepte que un formato transgresor como este tendrá que adaptarse: "Tenemos que poner un poquito de nuestra parte (...) Hay cosas que tenemos que pulir". Y si no gusta a la audiencia, "el mando de la tele es lo más democrático".

Sus recuerdos de 'Sálvame'

Chelo García-Cortés se deshacía en halagos hacia sus compañeros de 'Sálvame', sin importarle todas las broncas que han vivido en esos quince años de televisión, la cual no concibe sin ellos: "La alegría que me han dado hoy es que dentro de poco se incorpora Kiko Hernández (a 'La familia de la tele')". Recordemos que el colaborador ha sido el último confirmado, ya que de momento formará parte de 'Tentáculos'.

También ha comentado el final del programa de Telecinco, el cual afirmaba que se debió a que "llegó un señor al que le molestábamos porque hablábamos de todo, de bisexualidad, de homosexualidad... Y se le echó la culpa a Ana Rosa Quintana, pero no creo que tenga la culpa ella, la tuvo un señor". Y a este señor no ha dudado en señalarlo: Borja Prado, expresidente de Mediaset España. "Yo una vez me planté en el plató y le dije a los directivos de Mediaset que no saben de televisión", recordaba.

Silvia Intxaurrondo opina de la llegada

El equipo de La Osa Producciones tendrá nuevos vecinos a partir de abril, y algunos de ellos ya han empezado a pronunciarse al respecto. Silvia Intxaurrondo ha sido una de ellas, quien ha afirmado que está "deseando" convertirse en compañera de María Patiño y el resto de recién llegados: "A mí me parece que la televisión pública es para compañeros que aportan y, sinceramente, bienvenido a todos aquellos compañeros que vengan a aportar su talento a la pública", expresaba para Mundo Deportivo.