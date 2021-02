Chiwetel Ejiofor protagonizará la nueva adaptación de 'The Man Who Fell to Earth'

Chiwetel Ejiofor aterrizará en Paramount+ en su próximo proyecto. El actor, nominado al Oscar por su interpretación en "12 años de esclavitud", protagonizará la nueva adaptación de "The Man Who Feel to Earth', una novela de ciencia ficción de Walter Tevis, autor también de la obra en al que se basa 'Gambito de dama'.

Chiwetel Ejiofor

La serie, que fue encargada por CBS All Access en 2019, se centrará en un extraterrestre que llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana y se verá obligado a enfrentarse a su propio pasado para determinar el futuro de la humanidad. La novela ya fue adaptada a la gran pantalla en 1976 en una cinta protagonizada por el David Bowie. Eso sí, parece que Ejiofor no interpretará al mismo personaje que el cantante sino que será un nuevo extraterrestre.

"La carrera teatral y cinematográfica de Chiwetel Ejiofor es asombrosa por su valentía, compromiso y calidad", afirman los showrunners y productores ejecutivos de la ficción, Alex Kurtzman ('Star Trek: Discovery') y Jenny Lumet ('Clarice (2021)'). "Es todo lo que podemos imaginar y un millón de cosas que no podemos. No podríamos estar más emocionados".

Una plataforma renovada

El lanzamiento de Paramount+ está previsto para el próximo 4 de marzo, día en el que sustituirá a CBS All Access. La renovada plataforma de streaming traerá un buen puñado de nuevos proyectos de todo tipo, desde la miniserie 'The Offer', que narrará el rodaje de "El Padrino", a un reboot de la comedia infantil 'iCarly', una precuela de 'Yellowstone' o un posible revival de 'Frasier'. A estos se les unirán las series originales de CBS All Access, como 'The Good Fight', 'The Twilight Zone' y la franquicia 'Star Trek'.