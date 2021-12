Chris Noth, acusado de agredir sexualmente a dos mujeres

Tan solo una semana después del lanzamiento de 'And Just Like That...', el revival con el que ha podido interpretar una vez más al mítico Mr. Big, Chris Noth se ha visto envuelto en una polémica de la que no tiene fácil salida. Este jueves 16 de diciembre, The Hollywood Reporter ha desvelado que el veterano intérprete habría agredido sexualmente en el pasado a dos mujeres, las cuales se han puesto en contacto con el medio a raíz del regreso de la serie de HBO.

Chris Noth junto a Sarah Jessica Parker en 'And Just Like That...'

Las víctimas, que han recibido los seudónimos de Lily y Zoe, tienen ahora 31 y 40 años, respectivamente. No se conocen entre ellas y contactaron con THR en momentos diferentes, una en agosto y otra en octubre, pero ambas han tenido como detonante la mayor exposición mediática de Noth durante la promoción del título de HBO Max. En el caso de Lily, se señala que la agresión tuvo lugar en Nueva York en 2015, mientras que en el de Zoe los hechos habrían acontecido en Los Ángeles en 2004.

Lily es periodista y Zoe trabaja en la industria del entretenimiento. "Ver que iba a interpretar otra vez su papel de 'Sexo en Nueva York' despertó algo en mí. Lo había enterrado durante muchos años", confiesa Zoe, que entró en contacto con Noth cuando la serie de HBO estaba en pleno apogeo. Tras conocerla en la empresa en la que ella había empezado a trabajar y habiendo tratado de flirtear en varias ocasiones, el actor invitó a Zoe a su apartamento, donde, siempre según lo que se indica en el reportaje, la violó.

Por su parte, Lily entró en contacto con Noth mientras trabajaba en un club nocturno de Nueva York. En aquel momento, la joven, que sentía devoción por él, notó rápidamente que el actor de 60 años quería ligar con ella y le dio su número de teléfono. Poco después, los dos tuvieron una cita y acabaron en el apartamento de Noth, donde él insistió en enrollarse con ella y sin pensarlo dos veces "se bajó los pantalones" y "forzó su pene en la boca de ella", señala el artículo. Después, acabaron manteniendo relaciones sexuales y ella reconoce sentirse "violada" tras aquel presunto acto.

La respuesta de Noth

El reportaje expone de manera extensa lo que habría sucedido con ambas mujeres, aportando sus testimonios y pruebas, pero también recoge la respuesta de Noth ante estas duras confesiones: "Las acusaciones hechas en mi contra por personas a las que conocí hace años, o incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían ser de hace 30 años o 30 días -no siempre significa no-, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en el que han salido estos relatos. No sé a ciencia cierta por qué emergen ahora, pero sí sé lo siguiente: no asalté a esas mujeres".