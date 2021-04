Los celos y las enemistades han tardado poco en aparecer por la villa de 'Love Island España'. El segundo programa nos dejó con la miel en los labios y no llegamos a saber quién eligió Yass, aunque era predecible por la cantidad de tiempo que había pasado con cada uno de los isleños. Aunque la cita entre ambos concursantes preocupó y no poco a Fiona, todo salió bien, aunque con cierta decepción en los protagonistas. Pero... ¡Sorpresa! Hubo un tercero al que no le hizo ninguna gracia ser elegido: Moure.

Yass en 'Love Island España'

Con el fuego en su punto álgido, la hoguera terminó con las dudas de Yass: no sabía si elegir a Jesús o a Moure, pues había sentido cosas por ambos dos y compartido bastantes ratos. Tras una cita plagada de abrazos y buen rollo, no todo lo que relucía era oro. Sí, ambos estuvieron muy a gusto, pero se dieron cuenta que no parecía que fuese a llegar a más de una amistad. Además, Celia llega a agradecerle a su compañera de villa que no le haya quitado a su isleño, a lo que respondió que ella no iba a romper "una pareja que esté bien".

No obstante, esta decisión motivó un conato de crisis entre el propio Moure y la otra componente de su "relación". Pese a estar con Adele, el isleño comienza a visibilizar que siente envidia de su compañero Jesús, pues él no ha sido elegido, lo que provoca que el carácter de ambos intente estar por encima del otro interlocutor. De hecho, llega a contar que es tan fría que no tiene buen feeling ni siquiera cuando trata de tocarla. La bronca no termina del todo bien, pues Adele incluso termina insinuando que no va a dormir con él y que es "un palo".

¿Qué ocurrió tras la cita?

Como ocurre en muchas ocasiones, las expectativas terminan por hacer demasiadas ilusiones a uno mismo. Algo así les sucedió a Yass y Jesús, quienes volvieron a la villa con palabras bastante duras: él habla de que es más posible terminar en una amistad, mientras que ella cuenta que "no se fía" de él. En ese momento es cuando llega el arrepentimiento de la todavía soltera, pensando que debería haberse quedado con Moure. ¿Habrá pareja a la vista?