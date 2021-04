La aventura ha comenzado y la carrera por encontrar el amor no va a ser nada fácil en 'Love Island España'. Una de las isleñas que dio el paso para conocer a Jesús fue Fiona, de hecho, entre los dos se palpaba cierta conexión mutua, acentuada por las nociones de inglés que tienen ambos. Cuando todo parecía que podía ser de color de rosa y que ese primer contacto podría ser el principio de algo más, todo tomaba visos de poder torcerse con la entrada de Yassmina.

Yass y Jesús en 'Love Island'

La primera toma de contacto de la nueva soltera fue cuanto menos calmada, pues alguna de sus compañeras, como fue el caso de Adele, no dudó en soltar la bomba: "¿Tú vienes aquí a romper parejas?", sentenció. Parece raro que se utilizase ese término para describir algo que acababa de comenzar horas antes de su entrada; sin embargo, Yass no dudó en relacionarse con el resto de sus compañeros, más concretamente, con Jesús.

Lo que algunos ha calificado como "celos", otros lo entienden de otro modo; y, es que, Fiona estaba alerta de todo lo que ocurría entre ellos. Es más, llegó a cogerle para hablar apartados y comentarle: "¡No tienes huevos!", pues ella solo buscaba "sinceridad". Tras la fiesta, la tensión iba en aumento y la gota que colmó el vaso cayó en la habitación que comparten todos los habitantes de la villa de 'Love Island'.

Mientras que se comentaba la situación entre camas, Yass hizo un comentario que provocó la ira de Fiona: "Jesusito, ¿quieres dormir conmigo?", preguntó la soltera entre risas nerviosas. "¡Tú empiezas de puta madre!", sentenció la profesora de inglés con bastante indignación en su tono de voz. La cosa no terminó ahí, pues Fiona decidió contar los mejores momentos de esta historia a sus compañeras, entre aspavientos. Justo en ese momento entró Yass en la estancia, cambiándole por completo la sonrisa al escucharlo. "¡No he dicho a mal, he hecho la coña!", respondía la nueva soltera. Para alegría de Bea, todo terminó en un abrazo con perdones, pero con la escopeta cargada por si se vuelve a repetir.

¿Cómo terminó la noche?

En uno de los totales, Jesús llegó a asegurar que a Fiona "le ha sentado como una patada en el culo" la entrada de Yass. De hecho, los chicos comentaron en varias ocasiones la tensión palpable que había dentro de la villa canaria. Algo característico de este formato es que los miembros de las "parejas" duermen en la misma cama, pero Jesús, con edredón en mano, emprendió el camino hasta el sofá para alejarse físicamente de esa situación.