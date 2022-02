Claire Foy protagonizará 'Doomsday Machine', la miniserie de HBO sobre Facebook

Claire Foy saltará de lo alto de la sociedad británica a la cúpula de Facebook en su nuevo proyecto. Con su intervención en 'The Crown' ya superada y tras haber lanzado la miniserie 'Un escándalo muy británico', la ganadora del Emmy cruza el charco para protagonizar y producir 'Doomsday Machine', un drama que pretende exponer las controvertidas medidas tomadas por Facebook para dominar en el mercado de la comunicación global.

Claire Foy se meterá en los despachos de Facebook

El proyecto parte del libro "An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination", escrito por Sheera Frenkel y Cecilia Kang, y también bebe de la información publicada por ambas autoras en las páginas del New York Times y de los reportajes de Andrew Marantz en el New Yorker. Con todas esas fuentes de inspiración, el ganador del Pulitzer Ayad Akhtar está trabajando en unos guiones que pondrán a Foy en la piel de Sheryl Sandberg, la jefa de operaciones de la red social azul.

'Doomsday Machine' ha sido puesta en marcha por las productoras Anonymous Content ('Mr. Robot') y wiip ('Mare of Easttown'), que han acabado asociándose a HBO para avanzar en la producción. En estos momentos, la ficción está en desarrollo, por lo que aún no ha recibido luz verde, pero de hacerlo se emitiría a través de la cadena de pago de WarnerMedia y daría la vuelta al mundo con HBO Max.

La sombra del gigante

Si "La red social" reflexionaba acerca del origen y el impacto inicial de Facebook, 'Doomsday Machine' pretende fijarse en el rol que ha jugado la compañía como moldeadora de la opinión pública. De ahí que Sandberg, una de las piezas claves del gigante tecnológico, sea una de sus protagonistas junto a Mark Zuckerberg. Entre las polémicas que puede cubrir la serie están el trato de favor a personalidades como Donald Trump o el papel desempeñado en la oleada de desinformación que vivimos desde hace años, como señala Deadline.