Pablo Chiapella descubre el negocio con el que ganó un millón de pesetas en tan solo 15 días

'Planeta Calleja' despidió temporada en México con Pablo Chiapella, quien entre otras tantas aventuras se animó a bucear entre tiburones. Pero el actor de 'La que se avecina' también tuvo tiempo de bucear en su propio pasado y confesarle a Jesús Calleja datos de su vida que hasta el momento habían permanecido ocultos, como la manera en la que llegó a Madrid.

Pablo Chiapella junto a Jesús Calleja en 'Planeta Calleja'

Chiapella confesaba que él estudió Educación Física y estaba a 15 días de hacer las oposiciones para maestro cuando recibió la llamada de Ernesto Sevilla, quien fue su compañero en el colegio en Albacete, informándole de que Paramount Comedy le había comprado un producto. Eso sí, esa no era garantía suficiente para marcharse, por lo que necesitaba dinero para poder hacerlo y vivir allí durante un tiempo.

"Tenía unos ahorrillos que me hice con un negocio que funcionó genial en Albacete que se llamaba El zoco del botellón", explicaba ante la atención de Calleja. "Vendía una botella de dos litros de Whisky DYC, una botella de dos litros de Coca-Cola, cinco vasos de tubo y una bolsa de hielos". Este negocio le reportó tal éxito que consiguió ganar hasta un millón de pesetas en solo 15 días, habiendo invertido en un inicio 30 mil pesetas para alquilar y montar la sociedad junto a otro amigo. "Ese dinero me permitió venir a Madrid, alquilar un piso con Ernesto, apuntarme a una academia de interpretación y vivir durante los primeros meses", relataba.

Trabajando de boy en Madrid

Pero la vida en Madrid implica muchos gastos como bien sabe el propio intérprete. Por ello, necesitaba encontrar un trabajo en la capital con el que poder sustentarse. "Me contrataban en despedidas de soltera y yo iba de boy. Me ponía a bailar y de pronto veía a la novia y decía: 'es que es igual que mi madre'. Y se me venía el show abajo porque me recordaba tanto a mi madre que no podía", contaba ante el asombro de Calleja.