Por Beatriz Prieto |

A falta de tres tardes para que 'Sálvame' concluyera definitivamente su emisión en Telecinco, la última entrega de 'Sálvame Naranja Plus', emitida en la plataforma de pago de Mediaset el martes 20 de junio, se despidió cargada de lágrimas por parte de gran parte del equipo. Bastó un mero baile para que, ante la perspectiva de la inminente despedida, Lydia Lozano, Belén Esteban y Carmen Borrego se vinieran abajo, al igual que parte del equipo tras las cámaras.

Lydia Lozano pone en valor al equipo detrás de las cámaras de 'Sálvame'

Con las últimas entregas de MiTele Plus marcadas por juegos y un contenido más humorístico,, en el centro del plató, al ritmo de "Dramas y comedias". Sin embargo, lejos de ser un momento alegre, la emoción acabó desbordando a algunas de las presentes al recordar lo poco que quedaba para la despedida. "Ha habido mucha emoción,", apuntó Adela González , comprensiva.

"Está todo el mundo emocionado: se ha emocionado Lydia, Carmen Borrego, Belén Esteban...", aclaró María Patiño, mientras se mostraba a la primera llorando y, a la segunda, a punto de hacerlo. González se acercó a Borrego, de quien Patiño señaló que "tiene mucha emoción contenida", para abrazarla. "Aunque esta señora me llame 'señora' y me mande a cagar, yo la quiero un montón. ¿Me vas a echar de menos?", bromeó la vasca, con humor. "Voy a echar de menos a todos, también a los compañeros cámaras, que a algunos los conozco desde hace muchos, muchos, muchos años", confesó Borrego, abanicándose para contener el llanto.

"No solamente hemos hecho televisión"

"Lo que han aguantado: levantarnos, pasar por delante de las cámaras, tirarnos al suelo y ellos estaban encima, Mariano con el cable por los cuartos de baño y todo Telecinco, Carlos, Nete desde arriba, que es maravilloso. Te queremos", declaró Lozano, emocionada, hacia los aludidos. "Y no hemos sacado a los de sonido, que a ellos también les hemos dado tardecitas. Así hemos estado catorce años y eso no lo hace sino un equipo como vosotros", añadía la colaboradora, quien también mandó "un beso a todos los conductores que durante catorce años nos han aguantado".

Ya un tanto recuperada y de vuelta con sus compañeros, Esteban daba las gracias una vez más a Mediaset y nombraba a sus compañeras Eva, Cristina y Elena: "No se nos pueden olvidar". "No quiero ni pensar cómo vamos a vivir lo que va a ocurrir este viernes, porque está todo muy a flor de piel", confesaba Patiño, en medio de la emoción. A ella se sumó González para recordar que, a lo largo de casi un quindenio "no solamente hemos hecho televisión" en 'Sálvame', sino que también habían formado "una familia" que tendrá que separarse a partir del viernes 23 de junio.