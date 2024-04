Por Toño García Rodríguez |

Aunque han sido muchas las personas que han acudido 'First Dates' y las filtraciones sobre cómo se gesta todo lo que sucede son constantes, siempre hay nuevos detalles que salen a la luz. David y Cristina son dos jóvenes que se conocieron gracias al programa de Cuatro y, aunque ambos salieron juntos de la mano, fue mucho el material grabado que, finalmente, quedó fuera del episodio. Ahora David Virosta ha desvelado a través de sus redes sociales todo lo que no se vio de su cita y cómo funciona el formato.

David y Cristina en 'First Dates'

El joven de 18 años explicó que, aunque había sido contactado cuando era menor de edad y no pudo ir,. Después de rellenar un cuestionario y enviar el vídeo de presentación, solo un día después contactaron con él. "Me citaron a las ocho de la mañana en Atocha, donde habíamos quedado con otro compañero que venía de fuera. De allí nos llevaron al plató donde se graba el dating show de Warner Bros. ITVP España, y. Obviamente, no nos podemos ver antes de tener la cita", contaba Virosta sobre los momentos previos a la grabación.

Acto seguido, el soltero explicó cómo fue su entrada al restaurante, algo que finalmente quedó fuera de montaje. "Me recibe Carlos Sobera para cogerme el abrigo, y menos mal que no pusieron esta parte, porque me vaciló de una manera increíble. Yo no lo entendí, y miré a las camareras y les pregunté si me estaba vacilando. Si hubieran emitido esto, habría sido muy ridículo. No sé por qué, pero no le entendí la broma", explicaba a sus seguidores. Aun así, no fue esto lo único que suprimieron del programa, pues fueron varias las escenas eliminadas.

"Han quitado un montón de partes, como cuando jugamos a un rasca y gana o nos llevaron a una sala en la que nos teníamos que hacer fotos mientras nos dábamos besos por distintas partes del cuerpo. No sé por qué no han emitido todo esto, la verdad", añadía el joven respecto a lo que no se vio de su cita, que explicaba también lo que sucede al terminar la cena. "Nos llevan a una sala individual, la que tiene el corazón detrás, para hacernos todo tipo de preguntas sobre el encuentro. Ahí he visto que me habían puesto el subtítulo de 'veloz y precoz', pero no penséis que eso es algo que he pedido yo, porque obviamente no lo he hecho", revelaba el soltero.

Un mismo coche hasta Atocha

David Virosta también desveló qué sucedía tras la decisión final: "Da un poco igual la decisión que hayáis tomado, porque nos meten a los dos en el mismo coche hasta Atocha. En nuestro caso no hubo ninguna parte incómoda porque los dos nos dijimos que sí, ¡pero imaginaros la cosa de los que se han dado calabazas!", algo que llama poderosamente la atención, sobre todo por aquellas citas que acaban de mala manera. Virosta reconoce, además, que, aunque su intención era repetir, todavía no ha vuelto a ver a Cristina.