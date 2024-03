Por Mario de Hipólito de Sande |

'First Dates' reúne una gran cantidad de citas en cada programa. Muchas de ellas salen bien, otras no tanto y algunas directamente salen mal, como les ha pasado a Fernando y Anghie. Él tuvo una infancia difícil, su padre estaba enfermo y se pasaba los días cuidándole. "Tuve que cortarle la barba a él antes que la mía", confesaba. Actualmente, vive con su madre, está estudiando Marketing y, cuando tiene la oportunidad, trabaja de azafato. Anghie, por su parte, se define como una chica sincera y transparente, dedica sus días a entrenar de lunes a viernes y se gana la vida trabajando con su hermano.

Fernando y Anghie viendo la cuenta de 'First dates'

Al comienzo de la cena,, ya que, bajo su punto de vista, son más echadas para adelante. Sin embargo,. El soltero comentó que estaba buscando una chica ", pero ella cortó el tema rápidamente al asegurar que no quería lo mismo: "", dijo. Avanzando con la conversación, tampoco consiguieron ponerse de acuerdo con el tema del sexo.

Al terminar de cenar, tras haberse dado cuenta de las pocas cosas en común que tenían, Anghie bromeó con pagar ella la cuenta entera y Fernando se lo tomó muy en serio. Cuando llegó el momento de pagar, se lo recordó y fue entonces cuando ella fingió no llevar dinero para escabullirse de cumplir su palabra. A él esto le sentó muy mal, por lo que decidió decir que tampoco tenía dinero, provocando de esta manera un momento muy tenso entre los dos protagonistas de la noche. Tras varios reproches entre ellos, finalmente Anghie sacó 20 euros y pagó su parte ante la estupefacción de Fernando: "No sé si me estás vacilando".

Ninguno quería una segunda cita con el otro

Después de ese intenso momento, ambos se volvían a reunir para responder a la pregunta final sobre si tendrían una segunda cita. Fernando fue el primero en contestar y sin pensárselo mucho dijo que no. "No me gustó nada lo de decir que no tenías dinero como para que te invitara, cuando antes decías que lo ibas a hacer, pues me parece muy feo", argumentaba, reavivando de esta manera la discusión. "Es que cuando vos dijiste que no a la primera que yo te dije que yo tampoco tenía dinero, entonces, ¿qué puedo esperar de ti?", contestaba Anghie tratando de explicar su actitud. Finalmente, ella también respondió negativamente a la pregunta.