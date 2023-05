Mediaset España |

Con la frase "Con amor se pueden renovar las ganas de amar" comienza la nueva cabecera de 'First Dates', el famoso formato de Cuatro que sigue gozando de buena salud recién celebrado su séptimo aniversario. El lunes 29 de mayo será el comienzo de una nueva etapa por dos motivos claros: se estrena cabecera y llega Laura Boado como nueva camarera.

"Estoy súper emocionada y tengo muchas ganas de que se empiecen a ver ya los programas en los que salgo yo", contaba Boado a FormulaTV tras conocerse su fichaje. Para ella es muy importante este nuevo trabajo, y reconoce que se quedó en shock al recibir la propuesta: "Quiero demostrar que valgo y devolver esa confianza", asegura.

Después de unas semanas en su nuevo puesto, reconoce que ya se siente como en casa y es que lo de la hostelería lo lleva en la sangre, pues su familia siempre se ha dedicado a este negocio. De esta manera, se cierra la etapa de Lidia Torrent (que durante su baja por maternidad estaba siendo sustituida por su madre Elsa Anka. "No he hablado con Lidia, pero tengo ganas, porque me parece súper dulce y agradable", nos cuenta Boado, quien añade: "Me voy a fijar en Lidia porque lo ha hecho súper bien, pero voy a ser yo misma".