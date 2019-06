Sergi ('First Dates') fantasea con su cita: "Esta acrobacia en la cama puede acabar en el hospital"

'First Dates' continúa recibiendo comensales en busca del amor, como fue el caso de Sergi y Olga. Él, un elegante sevillano de 44 años, y ella, una acróbata procedente de Bielorrusia, profesora de poole dance y corista de un grupo de rock, comenzaron su cita con buen pie, congeniando a la perfección desde el principio. Una buena química que les acabó conduciendo a un final de lo más "caliente".

Olga demuestra sus habilidades ante Sergi en 'First Dates'

Olga señaló que tanto la "química" como la "actitud" eran "muy importantes", antes de conocer a su cita, quien apareció con un pañuelo al cuello. "Sirve de amuleto en las grandes ocasiones", confesó Sergi, que se declaró como un hombre de la "old school". "Me ha gustado físicamente porque tenía una magia especial. Tiene unos ojos muy bonitos, como los míos", reconoció por su parte Olga, tras la primera impresión.

A lo largo de la conversación, Olga acabó confesando su experiencia como acróbata que, junto al hecho de que vivía en un barco, sorprendió gratamente a Sergi. "¿Puedes hacer alguna?", preguntó el sevillano, pidiendo una acrobacia. Una petición que su cita no dudó en aceptar y se lanzó a demostrar sus habilidades ante el sevillano, que se quedó perplejo ante su flexibilidad. De hecho, Sergi no dudó en fantasear con la posibilidad de tener sexo con Olga, contando con dichas habilidades. "Esta acrobacia en la cama puede acabar en el hospital", declaró el sevillano, ante las cámaras, con una pícara sonrisa.

"Me lo he pasado muy bien"

Ya en la decisión final, Sergi se lanzó al reconocer ante Olga que le "gustaría que lo invitase a su barco para verlo", en lo que era una clara declaración de tener una segunda cita. "¿Pero solo verlo?", quiso saber Olga, con cierta picardía, ante lo que el sevillano bromeó con que quería "probar los sofás del barco, ver cómo estaba la cubierta y saber si había 'poole dane'".

Sergi y Olga se fueron juntos

Ambos se enfrascaron entonces en una breve conversación en la que concretaron sus planes: tendrían una cena romántica en el barco, sin alcohol a petición de Olga. "Me lo he pasado muy bien, pero me he quedado con las ganas de darte un besito más largo, ¿puede ser?", preguntó entonces Sergi, que recibió una respuesta afirmativa por parte de su cita, antes de que se fueran juntos.