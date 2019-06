Piti, sobre los gustos sexuales de Jairo en 'First Dates': "Para follar en un tanatorio ya hay que ser fogoso"

El restaurante de 'First Dates' acoge a gente muy diversa y no únicamente por la sexualidad de cada uno, sino por los extraños gustos que pueden llegar a tener. Uno de los descubrimientos tuvo lugar el pasado 26 de junio, cuando Piti y Jairo, ambos andaluces, tenían una cita en donde sacaron a relucir cuáles son sus preferencias sexuales.

Jairo y Piti en su cita en 'First dates'

La cita no comenzaba con buen pie, y es que, pese a residir los dos en Málaga, tienen preferencias muy diferentes el uno al otro. Piti se mueve por el ambiente, trabajando incluso en él, algo que a Jairo no le hizo mucha gracia. Sin embargo, este trataba de no darle mucha importancia, pues, como afirmaba, también había trabajado en el ambiente.

Sin embargo, el momento álgido de la cita llegó cuando comenzaron a jugar al "rasca del amor". Jairo aseguraba que le gustaba practicar sexo con su pareja todos los días, algo que Piti decía desconocer al no haber tenido nunca una. En lo que sí coincidían los dos era en su fogosidad, pero no tanto en el lugar más raro en el que habían practicado sexo. "Me da mucho morbo que me puedan pillar", afirmaba Jairo. "¿Lo más raro? En un tanatorio". Esta respuesta dejaba impresionado a Piti: "Para follar en un tanatorio, ya tienes que ser fogoso", comentaba en los totales.

Un amor imposible

A la hora de decidir si querían tener una segunda cita, los dos andaluces coincidían en que el tiempo se les había pasado muy rápido. Jairo estaba interesado en tener una segunda cita, al contrario de Piti, a quien las diferencias pudieron más que las similitudes. "No tendría una segunda cita por que a mí me gusta el ambiente, a ti no, la Semana Santa (...) Una persona a la que quiera conocer le tiene que gustar el ambiente", se sinceraba.