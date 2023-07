Por Beatriz Prieto |

'Tu cara me suena' celebró su decimoquinta gala la noche del viernes 7 de julio, en Antena 3, en la que Andrea Guasch sumó su quinta y última victoria antes de que se conociera qué cuatro concursantes acompañarían a Miriam Rodríguez como finalistas de la temporada. Unos puestos que, gracias a la clasificación general cosechada a lo largo de todas las galas, obtuvieron la propia Guasch, Jadel, Merche y Alfred García.

Los cuatro finalistas de 'Tu cara me suena 10' en sus últimas imitaciones antes de la final

y, tras su victoria por su impecable imitación de The Bangles, se proclamó segunda finalista: "Yo ya siento desde el primer momento que he ganado y". A dos puntos quedaba Jadel, que había conseguido el segundo lugar en la gala con su imitación de Raphael y "Qué sabe nadie", y conseguía el tercer puesto en la final. ". No puede ser en mejor compañía que con estos pedazo de compañeros. Estoy cumpliendo un sueño", declaró el canario, feliz.

Paloma San Basilio y "La hiedra" fue la imitación que condujo a Merche a ocupar el tercer lugar de la gala, con el doce del público incluido, y alcanzar el cuarto puesto como finalista con 273 puntos. "Ha sido para mí un descubrimiento. La verdad es que le tenía pánico porque nunca he imitado, ha sido un esfuerzo importante. Ha sido un programa completo en todos los sentidos", declaró la cantante. García fue quien cerró la lista de finalistas, con 268 puntos, tras imitar a Elvis Presley con su "Can't help falling in love": "He vuelto a ser un niño otra vez. He disfrutado lo que no he disfrutado nunca en televisión con este programa, así que creo que estamos ante el mejor programa actualmente, y gracias a todos por hacerlo posible".

Unas imitaciones de lo más variadas

Tras completar la lista de finalistas, los cinco concursantes procedieron a anunciar las imitaciones con las que tratarían de ganar. "En este programa he hecho de todo y me lo he pasado muy bien. Ha sido un viaje para mí, tanto a nivel profesional como personal. Y me quiero ir haciendo la música que me gusta hacer en un escenario: Lady Gaga", declaró Rodríguez, un tanto emocionada. Guasch, por su parte, recordó que "yo vine bailando y me quería ir bailando" y, a pesar de ser consciente de que era "un reto bastante heavy", apostó por ponerse en la piel de Beyoncé.

"Voy a tirar de un artista al que admiro muchísimo y he tenido el placer de compartir el escenario con él. Además, voy a probar a ver si se anima a estar con nosotros: se llama Carlos Rivera", manifestó Jadel. Merche fue la siguiente: "De unos años para acá, quizás la canción que más me ha llamado es la que me gustaría hacer en la final: 'Creo en mí', de Natalia Jiménez. Creo que todos alguna vez necesitamos empoderarnos, voy a ver qué pasa". En cuanto a García, el catalán recordó que "he tenido la oportunidad de hacer bandas y artistas que normalmente no vemos en televisión", tendencia que quería mantener, tras lo cual confesó su deseo de homenajear a la banda estadounidense Antony and the Johnsons.