Por Beatriz Prieto |

'Tu cara me suena' alcanzó su decimocuarta gala semanal la noche del viernes 30 de junio, en Antena 3, en la que Andrea Guasch, acompañada por su marido Rubén Tajuelo "Rosco", debía enfrentarse al reto de imitar el dúo de Chenoa y David Bisbal al ritmo de "Escondidos", que ambos interpretaron durante su paso por 'Operación Triunfo'. Una actuación sobre la que fuera una de sus protagonistas tuvo ocasión de recordar, al igual que dejó claro que, a pesar de todo, era un bonito y respetado recuerdo para ella.

, celebró Manel Fuentes , una vez concluyó el número, momento en el que invitó a la homenajeada a dar su opinión. Chenoa se acercó entonces a la pareja para abrazarlos: "Pero qué bien lo habéis hecho los dos. Lo más importante es que se nota que os queréis.". "Es muy difícil hacer de ti, te admiro un montón", confesaba una todavía nerviosa Guasch, a quien la jueza reiteró lo bien que lo había hecho.

"Creo que es muy difícil, es una canción que a todo el mundo le ha gustado siempre mucho, es muy bonita y, aparte, lo más importante es cómo os miráis", añadía Chenoa. La artista reconoció que "Rosco ha tenido un papel bastante heavy, porque la voz de David ahí es muy picada, pero me ha impresionado más ella cuando la he visto bajar porque se me parece, el vestido es clavado y se ha estudiado los gestos", tras lo cual manifestó lo agradecida que estaba con la pareja con quien, animada por el público, cantó el estribillo.

"Lo hago con todo el amor del mundo"

No obstante, antes de eso, Chenoa quiso lanzar un rotundo mensaje: "Yo procuro ser lo más natural posible, a pesar de que los medios de comunicación tiendan luego a tergiversar todo lo que uno hace. Yo lo hago con todo el amor del mundo, porque tengo respeto a mi pasado. Al final es mi vida, la trato con mucho cariño y veinte años después, estoy aquí. Dicho esto: espero que la gente lo entienda". "Anda que no ha llovido", comentó la jueza, con humor, una vez terminó de cantar con Guasch y Rosco, tras lo cual Àngel Llàcer abordó qué había sentido, puesto que él fue el profesor de Chenoa y Bisbal cuando prepararon esa canción.

"Es que yo he flipado. Esta canción es historia de España y yo estaba ahí. Esta canción se la pusimos porque ellos estaban enamorados y no lo decían a nadie, pero todos los sabíamos. Hicimos esta canción para que saltaran las chispas", declaró Llàcer. El juez recordó los ensayos con la entonces pareja, "ellos disimulando, porque no decían nada", momento en el que Carlos Latre aprovechó para preguntar dónde se escondían, puesto que "había dieciséis personas, las cámaras y todo lo demás". "Había muchos recovecos. También hay que decir que el plató donde se cantó 'Escondidos' es este. Se cantó aquí", recordó Chenoa.