Antena 3 emitió la noche del viernes 30 de junio la decimocuarta gala de 'Tu cara me suena 10', en la que se daba a conocer al primer finalista de la edición. No obstante, antes de la gran revelación, los votos de público y jurado nombraron a un nuevo ganador de la cita: Jadel. El canario repetía en el primer puesto por tercera vez en la temporada, en esta ocasión, con su gran imitación de Duffy y su canción "Mercy".

, apuntó Manel Fuentes , en la entrevista previa a la actuación., aseguró el concursante, quien no pudo contener la risa al reconocer que desconocía el tema de la canción que, como señaló el presentador, era la "liberación sexual".

El canario se subió entonces al escenario donde, en palabras de Fuentes, llevó a cabo "una actuación absolutamente hipnótica". "Has hecho una barbaridad. Ese cambio de plano, ese falsete", alabó Chenoa, a lo que añadió que "creo que, en muchas cosas, sigo opinando que no tienes rival. Estás en una posición muy alta y hoy sabremos quién es finalista. Creo que tú eres un claro candidato". "Es tan difícil lo que has hecho hoy", comentó por su parte Carlos Latre, quien señaló que "has estado sensacional, gigante".

"Lo ha hecho estupendo"

"Estoy impresionado, porque lo que has hecho lo sabe hacer muy poca gente. Y además, desapareces", opinó Àngel Llàcer, quien otorgó al canario un once, un punto por debajo de Latre y Chenoa, y uno por encima de Lolita Flores. "Al final, tú sabes lo complicadísimo que es cambiar de sexo en la imitación. Pero realmente, además con esos agudos y esa voz que ha hecho, ese rollo, ese soul... lo ha hecho estupendo", recalcó entonces Latre.

A continuación, Jadel recibió el doce del público, lo que lo convirtió en el ganador de la noche, por lo que sumaba su tercera victoria. Fue entonces cuando el artista cedió su premio a Anne Igartiburu, la única que aún no había donado a ninguna ONG: "Creo que hay una persona que es maravillosa, he conocido a una persona que no me esperaba que fuera tan especial y sobre todo tan bonita tanto por fuera, como por dentro".