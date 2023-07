Por Beatriz Prieto |

La noche del viernes 7 de julio, Antena 3 emitió la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 10', después de que Miriam Rodríguez fuera proclamada primera finalista de la edición. En ella, el resto de concursantes se jugaban los últimos cuatro puestos en la final pero, antes, se proclamó a la última ganadora de una gala en la temporada: Andrea Guasch, que sumó su quinta victoria con una perfecta imitación del grupo The Bangles.

Andrea Guasch imita a The Bangles en la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 10'

, una banda que era rockera y de chicas. Y esta es una balada, que no era normalmente lo más habitual en The Bangles", planteó Manel Fuentes , en la entrevista previa con la concursante, quien reconoció que "es de las canciones, yo creo, más conocidas y la que". La barcelonesa se subía entonces al escenario, donde cantó el emotivo tema acompañada por tres figurantes que completaban el grupo estadounidense.

¿Esa es realmente Andrea Guasch?



No damos crédito a lo clavada que ha estado tu voz.

— TuCaraMeSuena July 7, 2023

"Ha sido maravillosa y perfecta, a pesar de la dificultad. Porque realmente tienes un control en cada parte... no era nada fácil y la has clavado", alabó Carlos Latre, una vez concluido el número. "Creo que el riesgo de un hit como este es que la gente lo tiene muy metido en la cabeza y hagas lo que hagas, está en la mente de todo el mundo. ¿Qué quieres que te diga? Para mí eres ganadora desde la gala uno, porque es una animalada lo que haces cada gala", declaró por su parte Chenoa.

"Eres una chica de doce"

"Lo único que te puedo decir es que no estaba Andrea por ninguna parte. Y eso es lo que a mí me emociona y me llega de ti: te metes en el personaje", añadía Lolita Flores, convencida de que "se te tendría que haber puesto un doce continuamente, igual que a Miriam". Con esas valoraciones, apenas sorprendía que Guasch recibiera cuatro doces de los jueces. "Eres una chica de doce. Por lo menos con mi doce, es nuestra intención de que seas una finalistas de 'Tu cara me suena'", subrayó Àngel Llàcer. A dicha puntuación se sumó el once del público, que la alzó a la victoria por quinta vez en la edición, lo que también ayudó a que la barcelonesa se convirtiera en la primera finalista anunciada esa noche.