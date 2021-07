El fallecimiento de Raffaella Carrà ha dejado devastados a todos aquellos que tuvieron el placer de trabajar a su lado en algún momento. La repentina muerta de la artista italiana nos dejaba a todos en shock, ya que, tal y como su pareja Sergio Salpino informó, la cantante prefirió no preocupar a sus seguidores y guardarse para ella la larga enfermedad que estaba sufriendo.

Concha Velasco

Es por ello que el impacto ha sido mayor al darse a conocer la noticia. Algunas compañeras y amigas como Concha Velasco están sufriendo este trágico hecho y la que fuera presentadora de 'Cine de barrio' llegó a sufrir una crisis nerviosa durante su intervención telefónica en 'Está pasando'. "Hemos trabajado tantas veces juntas y en tantos programas... Yo he ido siempre a todos los programas que hacía ella y ella ha venido siempre a todos los que hacía yo", recordaba la actriz antes de romper a llorar.

"Estamos todos conmocionados porque ha sido algo inesperado, algo que jamás hubiéramos pensado", afirmaba Agustín Bravo ante el llanto desconsolado de Velasco. "No queremos hacer pasar este mal rato. Si te han dicho tus hijos que no veas la tele, no lo hagas, cariño. Gracias por entrar en Telemadrid", comentaba el exconcursante de 'Supervivientes', que intentaba que la intérprete no siguiera sufriendo más.

Dolida por la muerte de Tito Medina

Pero el fallecimiento de Raffaella Carrà no fue el único golpe para Concha Velasco. Tico Medina también moría a la edad de 86 años. "¿Sabes lo que pasa? Que lo de Tico Medina también me ha afectado mucho y como yo tengo 81-82 años y tengo que volver a trabajar en la función que estoy haciendo", comentaba rota de dolor por haber perdido a dos amigos en un solo día.