La inesperada noticia sobre la muerte de Raffaella Carrà a los 78 años ha conmocionado al mundo entero. El lunes 5 de julio, Risto Mejide llamó en directo a María Teresa Campos, quien conoció muy de cerca a la artista italiana y no ha podido evitar emocionarse mientras hablaba en el programa de 'Todo es mentira'.

Raffaella Carrà y María Teresa Campos

"Me he quedado petrificada. Últimamente son todo malas noticias", empezó narrando la presentadora visiblemente afectada. "Yo creo que Raffaella Carrà era la gran show woman. Yo ahora me quejo mucho, porque digo que la televisión, en nuestro país, está dándole mucho la espalda al espectáculo. Y creo que hay que recuperar la televisión que aportaba muchas cosas al mundo del espectáculo".

Una amistad entre ambas que surgió a través de la pequeña pantalla y que Risto Mejide mostraba a los espectadores a través de unas imágenes en las que Raffaella y María Teresa Campos aparecían bailando y cantando en un programa de Televisión Española. "Ese momento me trae muchos recuerdos. Me da mucha tristeza. Me he emocionado mucho. Te agradezco que me llames porque se quede ese recuerdo de las dos juntas para mí es un lujo", le ha agradecido al presentador.

Las lágrimas de María Teresa Campos

Además, la veterana periodista no pudo controlar sus lágrimas en plena conexión y rompía a llorar en directo. "Me dan ganas de llorar porque me he emocionado al escuchar esto. Ahora que estamos tan sensibilizados por lo nos ha pasado con Mila, lo de Raffaella se me mete en el corazón. Ella era superfeccionista, superelegante, supermoderna", ha recordado entre lágrimas. Y es que hace un par de semanas María Teresa Campos tuvo que hacer frente a la pérdida de su amiga Mila Ximénez , fallecida a los 69 años por un cáncer de pulmón.