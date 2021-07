La muerte de Raffaella Carrà ha dejado a todo el mundo en shock por lo inesperado de la noticia. El 5 de julio de 2021, la italiana, una de las artistas más reconocidas en su país y en España, donde también ha dejado su impronta a lo largo de su vida, fallecía, tal y como comunicaba su familia. Esta trágica información ha provocado multitud de reacciones en redes sociales, ya que Carrà era uno de los personajes televisivos más queridos.

Entre las figuras que se han pronunciado al conocer el fallecimiento de Raffaella Carrà, se encuentran varios cómicos como Raúl Pérez, quien aseguraba que "nos hiciste muy felices"; Carlos Latre, que ha recordado cómo fue trabajar con ella en la gala del 60º aniversario de RTVE o Dani Martínez, que se ha acordado de cuando participó en 'Tonterías las justas' y demostró que era "una estrella cercana, divertida y una bestia televisiva".

Otra de las personalidades que se han despedido de ella ha sido Laura Pausini, quien comentaba de ella que "fuiste, eres, siempre serás la reina. Para mí, para el mundo entero". Otras cantantes como Vicky Larraz o India Martínez también han querido darle su último adiós, a quienes se ha sumado la cuenta de Eurovisión en España, que ha recordado que fue la presentadora en 2008 de la gala 'Salvemos Eurovisión', y es que la italiana es una de las figuras más míticas del certamen europeo.

Se stata, sei e sarai l'unica regina. Per me, per tutto il mondo.

Fuiste, Eres, siempre serás la reina. Para mi, para el mundo entero. @raffaella #raffaellacarrà #rip #dep pic.twitter.com/nZqVeidiLb