Por Joan Centelles Martínez |

La final de 'Tu cara me suena 11' fue una noche de grandes emociones para los concursantes. Después de trece galas, cerraban la edición por todo lo alto con las imitaciones de los artistas que ellos mismos habían escogido, emocionando tanto al público como al jurado. Este fue el caso de Conchita, que lo apostó todo por Billie Eilish para intentar alzarse con la victoria.

Conchita y Manel Fuentes en la final de 'Tu cara me suena 11'

, interpretando el tema "What I Was Made For", uno de los grandes éxitos de la banda sonora original de la película ' Barbie '. La sencilla puesta en escena le fue suficiente para llegar a los corazones de la audiencia:

Tanta emoción desbordó a la propia cantante, que no pudo terminar los últimos versos de la canción. Su voz se quebró en la última frase y rompió a llorar antes de que el público se viniera abajo para aplaudir su actuación. La cantante ya vaticinó antes de actuar que se podría emocionar, tal y como le comentó a Manel Fuentes en la entrevista previa a subir al clonador: "Voy a cantar una canción superbonita, y además con los ojos cerrados. Voy a estar con mis gafas de sol (...) Luego me las quito, pero siempre con los ojos cerrados. Así puedo llorar y nadie se da cuenta", prometió, aunque no pudo evitarlo después.

Grandes valoraciones

"Pura emoción la de Conchita, que nos tenía con el alma en un puño, y también estaba la suya. Qué bonito", expresó Manel Fuentes cuando terminó la actuación, entre aplausos que el público le seguía regalando a la cantante. Chenoa, visiblemente emocionada también con la canción, se deshacía en halagos hacia ella. "He llorado. De Conchita hemos descubierto un abanico de emociones superchulo. Verte en tantas facetas ha sido todo un regalo. Se te quiere", le dedicaba. Tanta emoción le valió a la concursante para llevarse el quinto puesto en la gran final, en un podio que encabezó David Bustamante con su victoria imitando a Antonio Molina.