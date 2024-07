Por Beatriz Prieto |

Dos semanas después de confirmar el triunfo de Raoul Vázquez al convertirse en el primer finalista de 'Tu cara me suena 11', el concurso de Antena 3 emitió su segunda semifinal la noche del viernes 12 de julio, en la que, además de contar con el sorprendente debut de Rozalén como imitadora y coronar a Juanra Bonet con su primera victoria, se dio a conocer qué cuatro compañeros acompañarían al catalán para optar al puesto de ganador de la edición en la gran final.

María Peláe y Fran Perea acompañan a los concursantes de 'Tu cara me suena 11' en la semifinal

Con los puntos de la gala ya repartidos, el programa mostró la clasificación general vacía, a excepción de Raoul, para ir desvelando al resto de finalistas., al sumar 21 puntos con su imitación de Marc Anthony y Natalia Jiménez , a la cual interpretó María Peláe , y. "Es una verdadera pasada. La vida ha sido muy generosa conmigo y me ha dado la oportunidad de vivir experiencias que jamás soñaba cuando era pequeño y ojalá nunca me despierte de este sueño.", declaró el cantante.

A tan solo cinco puntos de distancia quedaba Julia, tras ponerse en la piel de Loreen, imitación con la que quedó a solo un punto por debajo de Bustamante en la semifinal y consiguió el tercer pase a la final con 243 puntos: "Llevo llorando toda la gala, porque me da mucha pena que se acabe. He sido muy feliz en esta edición". La artista confesó pensar en su yo "de 14 años, que era muy tímida y soñaba con cantar y con bailar, y de pronto verme aquí... si me llegan a poner imágenes del futuro en aquel momento, habría flipado". "Esto lo hago un poco por mi yo del pasado y muchísimas gracias a todo el mundo, ha sido maravilloso", remató la gaditana.

Raquel, a seis puntos de alcanzar la final

La cuarta finalista fue Conchita, gracias a su imitación de Alizée. La cantante sacó cuatro puntos de ventaja a Supremme de Luxe en la semifinal, tras haber quedado dos puntos por debajo de la drag queen en la clasificación general de la anterior cita, por lo que consiguió el pase con un total de 217. "Qué guay, no sé qué decir, es increíble", declaró Conchita, antes de entregar su ramo a Valeria Ros, la cual no tenía opciones a ser finalista al igual que Bonet y Miguel Lago. A ellos tres se sumó finalmente Raquel Sánchez Silva, cuyos 209 puntos no bastaron para superar a Supremme, quien se alzó como última finalista tras imitar a María José Cantudo y acumular 215 puntos.

La concursante no pudo contener el llanto, dado que había conseguido clasificarse tras cumplir "uno de los sueños más grandes que tenía desde hace tiempo": concursar en Tu cara me suena'. "Yo tuve mucha suerte al tener un golpe de suerte con 41 años, que es cuando me vino la oportunidad de presentar 'Drag Race España'", declaró la concursante, antes de compartir que llevaba "trabajando, haciendo teatro, desde los 13 años y ganándome la vida con esto", aunque "otra cosa es que tú quieras ser famoso, que es diferente". "Entonces yo esto siempre lo veía como algo inalcanzable, no era una persona conocida y no iba a poder llegar. Y, de repente, verme aquí...", añadió la finalista, emocionada.