Los concursantes de 'Tu cara me suena 11' pusieron el broche de oro a la undécima edición del talent con las imitaciones de Céline Dion, Tom Jones o Antonio Molina, en una noche en la que David Bustamante se proclamó vencedor. Además de los participantes, quien también se despidió para siempre del concurso fue Carlos Latre, que no volverá en la siguiente temporada.

Manel Fuentes y Carlos Latre en la gran final de 'Tu cara me suena 11'

El humorista castellonense'Babylon Show' en la próxima temporada televisiva, compitiendo en el access prime time contra David Broncano Pablo Motos . De esta forma, no lo veremos más ejerciendo de jurado en el concurso de imitaciones,

Sin embargo, fue una noche agridulce para Latre, pues durante la gran final no hubo ningún homenaje o despedida oficial para el profesional. Quien sí hizo una pequeña mención a su marcha fue Manel Fuentes, cuando agradeció la labor de los jueces en esta temporada. "Que todos los vientos le sean favorables", le expresó al imitador mientras lo abrazaba y pedía un aplauso del público como reconocimiento a todos estos años.

Fue en ese momento cuando Latre tuvo que robar unos minutos para poder despedirse del concurso: "Quiero daros las gracias. A Tinet Rubira, sobre todo, que me escogió para este programa; a todo el equipo, a mis compañeros, a ti Manel, por el cariño, a todos los concursantes que han pasado... Y de verdad, gracias al público, porque este programa me cambió la vida y me da vida. Gracias de corazón".

El jurado de 'Tu cara me suena 11' en la gran final

Llàcer volverá en 'TCMS 12'

Quien sí recibió un pequeño homenaje fue Àngel Llàcer, que se ha ausentado durante varias semanas en esta edición por una grave infección. El programa emitió un vídeo con sus grandes momentos en la temporada, acompañados de elogios por parte de sus compañeros de jurado y de los concursantes. También aparecía el propio Llàcer, agradeciendo el cariño recibido y haciendo un importante anuncio: volverá en la siguiente temporada. "Cuando esté al 100% y me sienta superpoderoso, volveré. Pero eso será en la próxima edición", prometió.